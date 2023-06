Pronósticos México vs Guatemala: Predicciones, mercados, momios

El fútbol mexicano no para. Apenas ha terminado el Torneo de Clausura Liga MX, pero el balón sigue rodando. En esta ocasión, se trata de un compromiso internacional, de los pronósticos México vs Guatemala para este 7 de junio a las 10:00. Pero siendo amistoso, ¿estarán lo suficientemente motivados?

Lo que está claro es que Guatemala saldrá con todo en este partido de la CONCACAF. México es un rival de entidad que motiva. Por eso mismo, estos partidos, finalmente, son de todo menos amistosos. Debido a ello, los pronósticos México vs Guatemala a ganador (1, es decir, México), presentan cero valor: -500. ¿Pero no hay otros pronósticos México vs Guatemala interesantes de los que puedas aprovecharte?

¡Veamos a continuación los momios México vs Guatemala partido amistoso más interesantes!

Información básica del juego México vs GuatemalaTen en cuenta esta información básica:

Estadio : Estadio Kraken, Mazatlán, Sinaloa.

: Estadio Kraken, Mazatlán, Sinaloa. Fecha: Miércoles, 7 de junio a las 10:00 p. m.(ET)

En esta ocasión, no habrá que lidiar sobre altura respecto al nivel del mar, lo que provoca un mayor desgaste físico.

¿Cómo llega México al partido?Desde que Diego Coca ha tomado las riendas de la selección azteca, México no ha perdido ni un solo encuentro:

Victoria 2-0 a Surinam.

Empate 2-2 contra Jamaica.

Empate 1-1 contra Estados Unidos.

El empate contra Jamaica siembra dudas. Desde la clasificación de los caribeños para el Mundial de 1998, Jamaica ha mostrado un nivel muy bajo. México es una potencia o, al menos, aspira a serlo, del planeta fútbol. Las tablas, sobre todo jugando en casa, son un resultado inadmisible contra un equipo tan pobre. Siendo un amistoso, donde la motivación es aún menor, los pronósticos EMPATE/GUATEMALA a momio +333 son interesantes.

Y es que a esto se le suma que México lleva sin ganar un amistoso desde noviembre de 2022, cuando le endosó un 4-0 a Irak en un partido de preparación para el Mundial de 2022 (Catar). Es cierto que tras esta victoria solo ha habido dos amistosos más y con selecciones competitivas, como Suecia y Estados Unidos. Es decir, entraba dentro de lo esperable no ganar ninguno de esos choques.

¿Cómo llega Guatemala al partido?El conjunto guatemalteco llega para estos pronósticos México vs Guatemala con un bagaje de invicto en sus cuatro últimos juegos (de los cuales ha ganado 3). Eso sí, algunos de esos rivales han sido de dudosa entidad, pues le ha endosado un 4-0 a Guayana Francesa en la CONCACAF Nations League.

El cuadro chapín, como se le conoce cariñosamente, eso sí, presenta un h2h frente a México negativo. Solo ha sido capaz de ganarle 4 veces de 34 choques oficiales. Por otro lado, la racha en territorio mexicano es atroz, pues lleva 11 partidos como visitante sin tumbar al combinado mexicano.

Para ello, el seleccionador guatemalteco, Luis Fernando Tena, que es mexicano, tendrá que hacer lo imposible para vencer a un equipo que conoce bien. Sin embargo, ya hemos dicho que los pronósticos México vs Guatemala para el X2 no son para nada descartables, ya que se trata de un amistoso de fin de temporada y México no llega en buena forma.

Nuestros pronósticos México vs GuatemalaA continuación, recogemos los que para nosotros son los tres pronósticos México vs Guatemala más interesantes y más allá de la propuesta X2 que ya hemos comentado con anterioridad:

Más de 2.5 goles : Más conservador pero muy factible. Es uno de los pronósticos México vs Guatemala peor pagados, pero que sin duda debería salir. Se paga -175, pero es que a poco que se abra el partido, los goles deberían caer y solo tendría que marcar un equipo (seguramente México). 3 goles es muy probable pese a que el último precedente para estos pronósticos México vs Guatemala terminó sin goles (28 de abril de 2022) .

: Más conservador pero muy factible. Es uno de los pronósticos México vs Guatemala peor pagados, pero que sin duda debería salir. Se paga -175, pero es que a poco que se abra el partido, los goles deberían caer y solo tendría que marcar un equipo (seguramente México). . Ambos equipos anotarán : En los partidos amistosos, la relajación es la norma, aunque es verdad que los duelos con equipos centroamericanos frente a equipos norteamericanos se viven de un modo especial aunque no haya nada en juego. Esto hará que ambos equipos ataquen, pero que tampoco carguen en exceso en defensa (no merece la pena lesionarse) . Este momio +110 nos parece que tiene mucho valor.

: En los partidos amistosos, la relajación es la norma, aunque es verdad que los duelos con equipos centroamericanos frente a equipos norteamericanos se viven de un modo especial aunque no haya nada en juego. Esto hará que . Este momio +110 nos parece que tiene mucho valor. Henry Martin anotará en cualquier momento: Tras la excepcional temporada de Henry martin con América, donde ha completado una temporada de ensueño hinchándose a marcar goles, el momio Henry Martin a goleador (+130) resulta muy atractivo, ya que, a poco que juegue, tendrá oportunidades ante la floja defensa guatemalteca. Sin duda, uno de los mejores pronósticos México vs Guatemala.

Recuerda que estos pronósticos México vs Guatemala son solo recomendaciones. Haz tus propios análisis y pondera todos los datos posibles para reducir el azar a mínimos. Además, ¡regístrate en las mejores casas de apuestas México para poder jugar con menos riesgo gracias a las promociones!