Pronósticos y momios Atlas vs. Tigres en el Torneo de Clausura (18/02)

¿Pero podrá batir a uno de los equipos en mejor forma del fútbol mexicano? Veamos cuál es el mejor pronóstico Atlas vs Tigres Liga MX para la fecha 8 del Torneo de Clausura.

¿Qué debes saber sobre Atlas?

Atlas llega a esta fecha del Torneo de Clausura Liga MX sin saber lo que es la victoria desde la jornada 2, es decir, desde hace ya más de un mes. Desde entonces, es verdad que solo ha sido derrotado en una ocasión (resultado de 0-2), y ante un equipo de la fuerza de Monterrey, que, actualmente, es el máximo favorito para hacerse con la victoria final en el campeonato según las mejores casas de apuestas deportivas online de México (momio a campeón +200).

De la andadura de Atlas, además de sus dificultades para ganar, podemos extraer una conclusión: pese a esta situación, son capaces de marcar goles con facilidad (7 goles en los últimos 5 juegos, lo que da un promedio superior a 1 gol por partido). Sin embargo, y aquí está lo interesante, parece que le cuesta perforar la red rival cuando el equipo al que se enfrenta es top (sí lo hizo ante Pumas, pero estos jugaron con un futbolista menos desde el minuto 74).

¿Qué debes saber sobre Tigres?

Ya conocemos cómo llegan los Rojinegros para un pronóstico Atlas vs Tigres, aunque todavía no hemos mostrado nuestras cartas. Antes de eso, toca analizar cómo llega Tigres a este encuentro. Y es la otra cara de la moneda, ya que si los Zorros todavía no se encuentran en la clasificación, hundido en el puesto 12º, Tigres lidera la Liga MX, aunque, eso sí, con un partido más respecto a Monterrey. ¿Es entonces el pronóstico Atlas vs Tigres a ganador de este último la mejor opción?

Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, ya que el momio a ganador Tigres es de +120. Muy alto, ¿verdad? Jugar como visitante determina esta cuota, pero no la justifica si tenemos en cuenta que ha ganado a domicilio a rivales superiores a Atlas, como, por ejemplo, Santos, aunque es verdad que apenas ha disputado choques a domicilio y este fue en la primera jornada, lo que dificulta extraer conclusiones. ¿El último? Frente a Cruz Azul (5/2, con resultado 0-1).

Antecedentes de los partidos entre Atlas y TigresUna de las claves para hacer un buen pronóstico Atlas vs Tigres es la de conocer los antecedentes entre ambos conjuntos. De los últimos 21 enfrentamientos directos entre ambos, el balance es el siguiente:

Atlas: 3 victorias.

Empate: 5

Tigres: 13 victorias.

Claramente, la balanza se inclina hacia Tigres, lo que hace que el momio a ganador Tigres se convierta en un pronóstico Atlas vs Tigres de tremendo valor. La victoria de Atlas, en nuestra opinión, queda completamente descartada, ya que el momio +320 se queda, con las estadísticas en la mano, muy pero que muy corto.

Atlas vs Tigres probabilidades

Llega el momento de hacer el pronóstico Atlas vs Tigres. Nosotros tenemos en mente 3 recomendaciones que consideramos que brindan valor, lo que se traduce en una estrategia, sobre el papel, ganadora a medio-largo plazo:

Ambos equipos anotarán (NO) : Con un momio -105 , nos parece interesante porque, a pesar de que Atlas ha marcado bastante en sus últimos partidos, le cuesta anotar cuando se enfrenta a un equipo top , y Tigres es, probablemente, el mejor equipo o uno de los mejores conjuntos de la competición a día de hoy .

: Con un , nos parece interesante porque, a pesar de que Atlas ha marcado bastante en sus últimos partidos, le cuesta anotar cuando se enfrenta a un equipo , y . Ganará Tigres y mantendrá la portería a 0 : Esta opción se paga +275 y se trata de un buen pronóstico Atlas vs Tigres para aquellos que quieran arriesgar más. Suma la anterior opción con la muy alta posibilidad de que Tigres se imponga, equipo que todavía no conoce la derrota en este Torneo de Clausura Liga MX.

: Esta opción y se trata de un buen pronóstico Atlas vs Tigres para aquellos que quieran arriesgar más. Suma la anterior opción con la muy alta posibilidad de que Tigres se imponga, equipo que todavía no conoce la derrota en este Torneo de Clausura Liga MX. Marcador correcto (Atlas 1-1 Tigres): Si confías en las posibilidades de Atlas o simplemente quieres hacer una apuesta estadística jugosa, aunque contradiga a las propuestas anteriores, este es un buen pronóstico Atlas vs Tigres porque 3 de los últimos 7 partidos entre ambos equipos han terminado con este resultado. ¿El momio? +550.

Momios Atlas Tigres

Para acceder a las mejores cuotas para un pronóstico Atlas Tigres Liga MX, debes registrarte en una de las mejores casas de apuestas deportivas en línea de México, como bet365.

Cómo ver el Atlas vs Tigres

Si quieres hacer apuestas en vivo al Atlas vs Tigres, te recomendamos que conectes a la página de Azteca Deportes el sábado 18 de febrero, en donde tendrás que hacer la cobertura en vivo. El partido tendrá lugar a las 19:05 hora de México central.