Pronósticos Monterrey vs Atlas Torneo de Apertura Liga MX 2023

El partido se disputa en el flamante Estadio BBVA donde los Rayados intentarán repetir rendimiento respecto al año pasado en lo que respecta a liga regular. Frente a Atlas han jugado 52 veces con 25 victorias de Monterrey (casi un 50 %). El año pasado el duelo entre ambos se saldó con 2-0 para los chicos de Fernando Ortiz. ¿Seguirá esta dinámica en esta ocasión?

Información básica del partido

Antes de ahondar en los pronósticos Monterrey vs Atlas, así de en cómo llegan ambas plantillas, lo mejor es empezar por los datos básicos. También es buena idea siempre echar un vistazo al mercado 1X2:



Estadio: Estadio Azteca, CDMX, México

Estadio Azteca, CDMX, México Fecha y hora: Domingo, 9 de julio de 2023, 9:00 PM E.T.

Domingo, 9 de julio de 2023, 9:00 PM E.T. 1X2: Monterrey (-133) | Empate (+260) | Atlas (+400).

Cómo llega Monterrey al partido

Monterrey dominó la temporada regular en el Torneo de Clausura 2023 Liga MX, pero no pudo certificarlo ganando el título, cayendo a las primeras de cambio en la postemporada. En esta nueva andadura, ha saldado la jornada 1 con un empate ante Atlético San Luis. Tiene difícil repetir las 40 unidades logradas en la campaña anterior, pero goza de equipo para ello. De seguro que se clasificará sin problema para los partidos de play-offs.

En cuanto a su racha reciente, en casa es espectacular, ganando 8 de los últimos 10 compromisos. Su ofensiva, asimismo, es de un nivel superlativo, pues ha sido capaz de marcar en 18 de los últimos 20 juegos que ha disputado. Desde enero, además, todas sus victorias han sido con 2 o más goles anotados, por lo que el momio -120 a Monterrey marcará más de 1.5 goles en el partido es una apuesta muy a tener en cuenta.

Cómo llega Atlas al partido

Los pronósticos Monterrey vs Atlas se completan con el análisis del equipo visitante. Los chicos de Benjamín Mora consiguieron ganar en la primera jornada frente a Cruz Azul. Toda una sorpresa que confirma el buen momento de Atlas, con 5 victorias en sus últimos 8 partidos. Además, como visitante no está rindiendo mal, por lo que llegará confiado (solo ha perdido 1 partido de sus últimos 5). Eso sí, Monterrey es un equipo top complicado.

En cuanto a datos de interés para los pronósticos Monterrey vs Atlas, uno de los que más llama la atención es que los Rojinegros no han sido capaces de marcar en 3 de los últimos 6 partidos. Por tanto, y teniendo en cuenta el equipo que Atlas tendrá enfrente, un UNDER 2.5 GOLES a momio -105 nos parece una apuesta muy jugosa que tiene muchas posibilidades de salir, aunque este pick lo recomendamos a stake bajo siempre.

Pronósticos Monterrey vs Atlas Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Ahora que hemos analizado algunos pronósticos Monterrey vs Atlas de interés, toca concluir con otros 3 picks que pueden servir en caso de que estés buscando apuestas Liga MX a momios con valor:

Funes Mori anotará en cualquier momento (+110) : Ya en la campaña de Clausura el delantero argentinomexicano mostró un nivel sensacional, quedando como 3er máximo goleador con 13 tantos (1 de ellos de penal). Habiendo anotado en promedio en más de la mitad de los partidos, este momio por encima del par se nos antoja espectacular, ya que ofensivamente Funes Mori tiene una influencia brutal.

: Ya en la campaña de Clausura el delantero argentinomexicano mostró un nivel sensacional, quedando como 3er máximo goleador con 13 tantos (1 de ellos de penal). Habiendo anotado en promedio en más de la mitad de los partidos, este momio por encima del par se nos antoja espectacular, ya que ofensivamente Funes Mori tiene una influencia brutal. Gana Monterrey (-133) : Que Monterrey salga en casa ante un rival como Atlas (9º en Clausura) a cuotas casi a la par convierte el 1 (mercado a ganador) en uno de los pronósticos Monterrey vs Atlas Liga MX Torneo de Apertura 2023 más interesantes. Es verdad que los Rayados decepcionaron en la postemporada, pero un único fracaso no justifica esta cuotas tan altas ponderando el nivel de ambos.

: Que Monterrey salga en casa ante un rival como Atlas (9º en Clausura) a cuotas casi a la par convierte el 1 (mercado a ganador) en uno de los pronósticos Monterrey vs Atlas Liga MX Torneo de Apertura 2023 más interesantes. Es verdad que los Rayados decepcionaron en la postemporada, pero un único fracaso no justifica esta cuotas tan altas ponderando el nivel de ambos. Monterrey y AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN NO (+175): Esta parlay propuesta por muchas de las mejores casas de apuestas Liga MX tiene mucho valor. Al pronóstico de victoria anterior se le suma que no anotarán ambos equipos. Teniendo en cuenta que en 3 de los últimos 6 partidos Atlas no ha anotado y se enfrenta a un rival superior, este momio tiene una ratio riesgo-beneficio elevadísima.

Para hacer los mejores pronósticos Monterrey vs Atlas, además de estos consejos, es conveniente que hagas tus propios análisis. Para ello, debes estar atento a todas las noticias que se publiquen sobre el partido. Tampoco te olvides de apostar únicamente a los mejores momios, ya que es más rentable a largo plazo. Estos se ofrecen en las mejores casas de apuestas mexicanas, ¡junto a espectaculares promociones de bienvenida!