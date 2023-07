Pronósticos Necaxa vs Tijuana Torneo de Apertura Liga MX 2023

Son conjuntos de nivel similar que en la campaña anterior presentaron problemas de rendimiento pero que tienen una nueva oportunidad ahora.

Información básica del partido

Los mejores pronósticos Necaxa vs Tijuana solo pueden hacerse si tienes claro el punto de partida: momios 1X2, lugar donde se juega y fecha en la que se juega. Te brindamos toda esta información general a continuación:



Estadio: Estadio Victoria, Aguascalientes, México

Estadio Victoria, Aguascalientes, México Fecha y hora: Viernes, 7 de julio de 2023, 11:00 PM E.T.

Viernes, 7 de julio de 2023, 11:00 PM E.T. 1X2: Necaxa (+150) | Empate (+250) | Tijuana (+175)

Cómo llega Necaxa al partido

En esta ocasión, Necaxa tiene la idea inamovible de meterse en la postemporada, ya que lleva años sin poder hacerlo. Pero es más complicado que nunca, ya que solo clasifican los 10 primeros. Eso sí, parece que han empezado con buen pie, ya que vienen de empatar a domicilio (0-0) frente a Toluca, un equipo difícil de batir para cualquiera (no en vano, quedaron 4º en el Torneo de Clausura 2023 Liga MX).

De todas formas, esto no maquilla una racha nefasta de 6 partidos sin ganar, con 3 empates y 3 derrotas. Ofensivamente, Necaxa tiene muchos problemas, ya que apenas anotó 2 goles en estos últimos 6 partidos. Con todo, uno de los pronósticos Necaxa vs Tijuana más interesantes podría ser el del UNDER 0.5 al equipo local, pues estadísticamente es muy factible y el momio nos parece exagerado: en torno a +250.

Cómo llega Tijuana al partido

Para completar los pronósticos Necaxa vs Tijuana, el equipo visitante llega tras una jornada 1 de máxima tensión en la que cayó ante Pumas por 2-3 en los últimos minutos. Han comenzado mal, concediendo mucho atrás, pero es verdad que es solo un partido y sería precipitado extraer conclusiones. Eso sí, tras no poder clasificarse para la liguilla la pasada campaña, Tijuana teme que vuelva ocurrirle lo mismo, por lo que debe reaccionar.

Los datos no son halagüeños, pues van ya 2 juegos en los que conceden 3 goles. Les cuesta defender: de los últimos 9 partidos oficiales solo han mantenido su arco imbatido en 1 ocasión. Además, el histórico entre Necaxa y Tijuana tampoco juega a favor de los visitantes, ya que en las últimas 11 visitas, Necaxa marcó siempre 1 gol o más. Esto reduce ligeramente el valor de los pronósticos Necaxa vs Tijuana al UNDER 0.5 al local.

Pronósticos Necaxa vs Tijuana Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Hemos comentado uno de los pronósticos Necaxa vs Tijuana Liga MX más interesantes, que es el UNDER 0.5 para Necaxa dada su racha. Sin embargo, los datos de Tijuana no avalan en exceso este pronóstico, por lo que, si no te fías, tenemos otros 3 picks interesantes:

. .

Menos 2.5 goles en el partido (-111) : Aunque Tijuana, por ejemplo, defiende mal, se trata de dos equipos a los que les cuesta anotar. El h2h avala esta apuesta, pues en 5 de los 6 últimos partidos se ha cumplido (3/3 si solo tenemos en cuenta los 3 últimos juegos). Por tanto, hablamos de un momio con tremendo valor, ya que las casas le dan un 50 % de opciones, pero la estadística dice otra cosa.

: Aunque Tijuana, por ejemplo, defiende mal, se trata de dos equipos a los que les cuesta anotar. El h2h avala esta apuesta, pues en 5 de los 6 últimos partidos se ha cumplido (3/3 si solo tenemos en cuenta los 3 últimos juegos). Por tanto, hablamos de un momio con tremendo valor, ya que las casas le dan un 50 % de opciones, pero la estadística dice otra cosa. Ambos equipos anotarán NO (-143) : Los pronósticos Necaxa vs Tijuana Liga MX a “AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO)” están relacionados con el pick anterior. En este caso, no importaría el número de goles siempre y cuando uno de los dos conjuntos no anote. Cierto que los 3 últimos choques terminaron 1-1, pero se trata de equipos a los que les cuesta anotar, por lo que este momio tiene valor.

: Los pronósticos Necaxa vs Tijuana Liga MX a “AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO)” están relacionados con el anterior. En este caso, no importaría el número de goles siempre y cuando uno de los dos conjuntos no anote. Cierto que los 3 últimos choques terminaron 1-1, pero se trata de equipos a los que les cuesta anotar, por lo que este momio tiene valor. Empate (+250): Teniendo en cuenta que los últimos 3 choques han terminado en empate, un 4 juego que termine en tablas no es para nada descabellado. Hablamos de dos equipos de nivel muy parejo y que además no solo tienen dificultades para ganar, sino también para anotar. Con estos datos sobre la mesa, un momio por encima de +200 merece siempre la pena, aunque con pocas monedas.

Si vas a hacer pronósticos Necaxa vs Tijuana Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2, te invitamos a que tomes estos consejos como lo que son: consejos. Sobre esta base, haz tus propias investigaciones y ten en cuenta las noticias que se publiquen en torno al partido, ya que pueden cambiar todo de raíz. Para aprovechar los mejores momios Liga MX, ¡apuesta solo en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas!