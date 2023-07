Pronósticos Pachuca vs Pumas Jornada 3 Torneo de Apertura

El partido Pachuca contra Pumas cierra la 3 jornada del Torneo de Apertura Liga MX 2023 antes del parón por la Leagues Cup. Por tanto, ambos equipos lo darán todo para poder afrontar dicho periodo con optimismo, sabiendo que los deberes en la Liga MX están hechos. El h2h entre ambos muestra un ligero favoritismo de Pachuca, que de los 13 últimos choques ha ganado 5 (con 3 empates y 3 victorias de Pumas).

Información básica del partido

No cambiamos nuestro enfoque: saber cuándo y dónde se disputa el juego es clave. La hora, aunque pueda parecer un dato menor, no lo es, pues hay equipos que, por ejemplo, de mañana, no rinden. Además de la fecha y el estadio, también es buena idea estudiar a fondo los mercados de ganador (1X2), ya que sirven para ponderar favoritismos, así como para hacerse de una idea de cómo se presentan el resto de mercados:



Estadio: Estadio Miguel Hidalgo “Huracán”, Pachuca, Estado de Hidalgo, México.

Estadio Miguel Hidalgo “Huracán”, Pachuca, Estado de Hidalgo, México. Fecha y hora: Domingo, 16 de julio de 2023, 7:00 PM E.T.

Domingo, 16 de julio de 2023, 7:00 PM E.T. 1X2: Pachuca (-152) | Empate (+300) | Pumas (+333).

Cómo llega Pachuca al partido

El equipo dirigido por Guillermo Almada no ha empezado con buen pie. Terminaron 5º el Torneo de Clausura, con un buen registro (10 victorias), pero el Torneo de Apertura 2023 Liga MX es de todo menos idílico. Y es que en la primera jornada empataron a 1 contra uno de los peores equipos de la competición: Mazatlán. Por si esto fuera poco, cayeron con contundencia ante León en la pasada jornada (4-0, con una imagen muy pobre).

Ahora vuelven a su estadio para recibir a Pumas. Un dato nada halagüeño es que Pachuca lleva 4 partidos en casa sin ganar a Pumas, con 3 empates y 1 derrota. No ganan a Pumas desde 2019 y en el global los datos tampoco mejoran, pues de los últimos 10 partidos entre ambos, Pachuca solo ha logrado imponerse 2 veces. Eso sí, estadísticamente, 3 tropiezos seguidos de Pachuca se harían raros, algo que hay que valorar a la hora de apostar.

Cómo llega Pumas al partido

Tras un torneo de Clausura Liga MX 2023 bastante discreto, Pumas busca recuperar sensaciones en este Torneo de Apertura 2023 Liga MX. Su registro fuera de casa en la campaña anterior no invita al optimismo para este choque, pues solo ganaron 1 partido de los 9 disputados fuera de su feudo. Además, el último enfrentamiento contra Pachuca, en casa de Pumas, terminó con una victoria cómoda de los visitantes por 0-2.

En este Torneo de Apertura Liga MX 2023, Pumas viene de una de cal y otra de arena. Ganó in extremis a Tijuana por 2-3 para empatar posteriormente contra Mazatlán. Al igual que su rival, este empate contra uno de los peores equipos de la Liga MX dice muy poco del estado de forma actual de Pumas. Con todos estos datos, uno de los mejores pronósticos Pachuca vs Pumas sería el de el UNDER 2.5 GOLES a momio +130.

Pronósticos Pachuca vs Pumas Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Además de los pronósticos Pachuca vs Pumas al UNDER 2.5 GOLES, a continuación recogemos brevemente otras 3 apuestas Liga MX interesantes para este partido. Eso sí, no olvides hacer tus propios análisis y, sobre todo, permanecer atento a cualquier posible novedad que afecte a última hora a los momios y apuestas Pachuca vs Pumas:

Juan Dinenno anotará en cualquier momento (+187) : El atacante de Pumas terminó Clausura con 8 tantos, una cifra respetable. Esta campaña intentará hacer lo propio y parece que va por buen camino. Aunque en la jornada 2 no mojó, en la primera sí anotó (de penal). Que Juan Dinno tire los penales de su equipo da incluso más valor a su momio de goleador, que nos parece exagerado. Eso sí: stake bajo.

: El atacante de Pumas terminó Clausura con 8 tantos, una cifra respetable. Esta campaña intentará hacer lo propio y parece que va por buen camino. Aunque en la jornada 2 no mojó, en la primera sí anotó (de penal). Que Juan Dinno tire los penales de su equipo da incluso más valor a su momio de goleador, que nos parece exagerado. Eso sí: bajo. Gana Pachuca (-152) : Aunque los datos no avalan esta apuesta, las tendencias tienen que romperse en algún momento. Igualmente, hablamos de uno equipo de gran calidad, habitual de la postemporada y que quedó 5º en el Torneo de Clausura Liga MX 2023. Todavía no ha ganado en esta nueva temporada. 3 tropiezos seguidos por parte de Pachuca son estadísticamente improbables. Hay valor.

: Aunque los datos no avalan esta apuesta, las tendencias tienen que romperse en algún momento. Igualmente, hablamos de uno equipo de gran calidad, habitual de la postemporada y que quedó 5º en el Torneo de Clausura Liga MX 2023. Todavía no ha ganado en esta nueva temporada. 3 tropiezos seguidos por parte de Pachuca son estadísticamente improbables. Hay valor. Resultado exacto 1-1 (+700): Hablamos de una funbet para echar unos pocos pesos y cruzar los dedos. Es decir, es una apuesta Liga MX para monedas que te sobren, no para una estrategia ganadora a medio/largo plazo. Pero lo cierto es que estadísticamente el empate a 1 es el resultado que más se repite entre ambos, con 6 partidos que han terminado con este resultado. La cuota es desorbitada.

No olvides hacer tus propios análisis para tus pronósticos Pachuca vs Pumas, es decir, mantente atento a novedades sobre posibles bajas y otros asuntos que puedan afectar a las apuestas Liga MX jornada 3. Además, si vas a hacer apuestas a este u otros partidos, no olvides registrarte en las mejores casas de apuestas deportivas México. En ellas, ¡disfrutarás de increíbles bonos de bienvenida y otras promociones regulares!