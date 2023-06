Pronóstico Pachuca vs Tigres Campeón de Campeones MX

Tendrá lugar este domingo. ¿Los clubes? Pachuca y Tigres, Tigres y Pachuca. El partido se disputará en sede neutral, exactamente en Los Ángeles en el imponente estadio Dignity Health Sports Park. ¿Pero cuáles son los pronósticos Pachuca vs Tigres más interesantes? ¡Veamos momios y consejos para la gran final a continuación!

Información básica del juego Pachuca vs Tigres

Para hacer pronósticos Pachuca vs Tigres es clave entender dónde y cuándo se juega, así como el histórico entre ambos equipos:



Estadio : Dignity Health Sports Park, Los Ángeles, California

: Dignity Health Sports Park, Los Ángeles, California Fecha: Domingo, 25 de junio de 2023 a las 18:00.

El h2h entre Pachuca vs Tigres nos arroja igualdad. Se han enfrentado 61 veces, de las cuáles Pachuca venció en 18. 19 fueron a parar a Tigres. El empate ha sido lo habitual: 24 partidos terminaron en tablas. Curiosamente, el empate es lo que mejor se paga en los pronósticos Pachuca vs Tigres Campeón de Campeones MX disponibles en las mejores casas de apuestas deportivas online.

. .

¿Cómo llega Pachuca al partido?

El primer equipo en liza para estos pronósticos Pachuca vs Tigres es Pachuca, dirigido por Guillermo Almada. Tendrán todavía en el recuerdo la eliminación contra Santos Laguna en los play-offs por el título Clausura 2023. El global fue de 4-5, así que se trató de una eliminatoria muy ajustada. En temporada regular, Pachuca rindió bien, con 31 puntos, por lo que la eliminación frente a Santos Laguna fue todavía más dolorosa por inesperada.

En cuanto a partidos fuera de casa, Pachuca fue junto a Monterrey de lo mejor de la Liga MX, algo que debes tener presente en estos pronósticos Pachuca vs Tigres, pues el partido se desarrollará en terreno neutral. Consiguió 6 victorias de 9 partidos lejos de su estadio. Y con unos registros goleadores impresionantes: anotó 16 goles, lo que le convirtió en el segundo equipo más goleador a domicilio tras América (19).

En los últimos partidos, además, Pachuca ha demostrado estar fino de cara al gol. Su último encuentro fue contra Corinthians FC de San Antonio (Texas) y se saldó con un contundente 6-0. Pero Tigres no es el Corinthians de San Antonio, sino uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. Por tanto, los pronósticos Pachuca Tigres Campeón de Campeones Liga MX a goleada se antojan complicados por no decir imposibles.

¿Cómo llega Tigres al partido?

En el otro lado de los pronósticos Pachuca vs Tigres, tenemos al flamante campeón del Torneo Clausura Liga MX. Están con una confianza tremenda tras ganar 3-2 a Chivas de Guadalajara. Robert Siboldi ha construido un equipo no solo competitivo, sino cohesionado y que es capaz de desarrollar buen fútbol. ¿Logrará un nuevo título contra Pachuca en esta final del Torneo Campeón de Campeones MX?

Sin embargo, y pese a su gran estado de forma, hay que tener en cuenta que quedaron séptimos en temporada regular. Es decir, cuando se empezó a jugar el fútbol de verdad, el de ganas o te vas a casa, subieron el nivel, pero durante las 19 jornadas del Torneo Clausura se mostraron irregulares. De hecho, empezaron bastante mal y terminaron como uno de los equipos menos goleadores (solo 20 tantos).

Fuera de su estadio su rendimiento ha sido una de cal y una de arena, pues han registrado un 50 % de victorias. Eso sí, en defensa se han mostrado formidables, pues como visitantes solo han recibido 7 goles. Con todo, en los últimos enfrentamientos entre ambos, exactamente en los 6 últimos choques, ha habido en 4 ocasiones más de 2.5 goles, algo que valorar para tus pronósticos Pachuca Tigres Campeón de Campeones.

Nuestros pronósticos Pachuca vs Tigres

Creemos que a ganador Tigres ofrece los pronósticos Pachuca Tigres Campeón de Campeones más seguros, ya que se paga bien (+140) y tal y como llega el equipo tras haberse alzado con el título del Torneo Clausura Liga MX, la inercia ganadora podría ser suficiente, pero también hay otros pronósticos Pachuca vs Tigres interesantes:

Ambos equipos anotarán (SÍ) : Se ha cumplido en muchos de los partidos anteriores, aunque habría que ver el momio al que sale este mercado. Si es +110 o más, sería muy interesante entrarle. Hasta -125 podría tener valor, pero habría que estudiar a fondo pronósticos Pachuca vs Tigres anteriores, ya que es una final que se juega en estadio neutral.

: Se ha cumplido en muchos de los partidos anteriores, aunque habría que ver el momio al que sale este mercado. Si es +110 o más, sería muy interesante entrarle. Hasta -125 podría tener valor, pero habría que estudiar a fondo pronósticos Pachuca vs Tigres anteriores, ya que es una final que se juega en estadio neutral. Over 2.5 goles : 4 de los últimos 6 partidos han terminado en OVER. A Tigres parece costarle anotar, aunque en estos últimos tiempos no es así. Por otro lado, Pachuca es un equipo netamente goleador que no debería salir a especular. Creemos que puede ser un partido con muchos goles en el que ambos salgan a matar. Un buen pronósticos Pachuca vs Tigres.

: 4 de los últimos 6 partidos han terminado en OVER. A Tigres parece costarle anotar, aunque en estos últimos tiempos no es así. Por otro lado, Pachuca es un equipo netamente goleador que no debería salir a especular. Creemos que puede ser un partido con muchos goles en el que ambos salgan a matar. Un buen pronósticos Pachuca vs Tigres. Ganador del trofeo Tigres: Si no quieres arriesgar a la cuota de ganador de Tigres, puedes jugarte unos pesos a que Tigres terminará con alzarse con el título, lo que permitiría que los 90 minutos reglamentarios terminasen en empate sin que tú perdieras la apuesta. Eso sí, la cuota tendría que ser tipo -133 o así, ya que si no se trataría de pronósticos Pachuca vs Tigres que no merecerían la pena.

Recuerda que estos pronósticos Pachuca vs Tigres todavía no disponen de momios exactos. Haz tus propios estudios y compara cuotas entre las mejores casas de apuestas deportivas online en las que estés registrado. ¡Juega con responsabilidad y ve a por todas en un partido que arroja pronósticos Pachuca vs Tigres muy interesantes!