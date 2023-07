Pronósticos Puebla vs Santos Torneo de Apertura Liga MX 2023

Eso sí, el histórico favorece claramente a Santos Laguna, pues de 45 choques entre ambos, Santos Laguna se impuso en 19 por solo 7 de Puebla. El último choque entre ambos fue la jornada 9 del Clausura 2023, donde los Guerreros se impusieron 3-2. ¿Se repetirá esto en los pronósticos Puebla vs Santos Laguna Liga MX?

Información básica del partido

El mejor punto de partida para los pronósticos Puebla vs Santos Laguna Torneo de Apertura Liga MX 2023 es el de entender los momios a ganador, así como la fecha y lugar de disputa:



Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México Fecha y hora: Viernes, 7 de julio de 2023, 9:00 PM E.T.

Viernes, 7 de julio de 2023, 9:00 PM E.T. 1X2: Puebla (+150) | Empate (+265) | Santos Laguna (+160)

Cómo llega Puebla al partido

El equipo local logró un importante empate ante Tigres en la primera jornada. Tiene mucho mérito, ya que Tigres está en un estado de forma sensacional.

Para los pronósticos Puebla vs Santos Laguna hay que tener en cuenta este dato, ya que llevan 10 partidos sin empatar, cuando terminaron 1-1 frente a Chivas de Guadalajara en octubre de 2022.

Cómo llega Santos Laguna al partido

En la otra cara de la moneda de pronósticos Puebla vs Santos Laguna tenemos al equipo visitante lleva 6 partidos sin ganar (4 de los cuales han sido derrotas). A domicilio no logran hacerse con los 3 puntos desde mediados de abril cuando vencieron por 2-1 al líder de la liga regular, Monterrey.

En el primer partido de esta Liga MX Torneo de Apertura 2023 Santos Laguna, perdió en casa 0-2 contra Querétaro. Con estos antecedentes, la victoria de Santos Laguna se antoja difícil.

Pronósticos Puebla vs Santos Laguna Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 2

Además de los pronósticos Puebla vs Santos Laguna 12, dado que Puebla no empata desde hace 10 partidos, a continuación recogemos 3 picks que consideramos que merecen la pena dados los momios que presentan. ¡Toma buena nota!

Victoria de Puebla (+150) : Aunque el histórico decanta la balanza claramente hacia Santos Laguna, creemos que Puebla tiene muchas más oportunidades de lo que los momios indican de hacerse con la victoria. Aunque se ha mostrado irregular en casa, ha ganado casi la mitad de los últimos 10 encuentros. Asimismo, Santos Laguna presenta un registro a domicilio reciente nefasto que Puebla debe exprimir.

: Aunque el histórico decanta la balanza claramente hacia Santos Laguna, creemos que Puebla tiene muchas más oportunidades de lo que los momios indican de hacerse con la victoria. Aunque se ha mostrado irregular en casa, ha ganado casi la mitad de los últimos 10 encuentros. Asimismo, Santos Laguna presenta un registro a domicilio reciente nefasto que Puebla debe exprimir. Ambos equipos anotarán NO (+150) : Se trata de una apuesta estadística. Aunque es verdad que en cualquier momento puede romperse, si tenemos en cuenta el penoso rendimiento de Santos Laguna a domicilio, este momio por encima de +100 presenta tremendo valor. Y es que el acierto de Santos Laguna de cara a puerta en los últimos partidos está siendo lamentable, ¡hay que aprovecharlo!

: Se trata de una apuesta estadística. Aunque es verdad que en cualquier momento puede romperse, si tenemos en cuenta el penoso rendimiento de Santos Laguna a domicilio, este momio por encima de +100 presenta tremendo valor. Y es que el acierto de Santos Laguna de cara a puerta en los últimos partidos está siendo lamentable, ¡hay que aprovecharlo! Harold Preciado anotará en cualquier momento (+162): Aunque Santos Laguna está teniendo serias dificultades para anotar, por lo que, en nuestra opinión, uno de los mejores pronósticos Puebla vs Santos Laguna es el de que no anotarán ambos conjuntos, si confías en el equipo visitante, un buen pick es el de Harold Preciado anotará en cualquier momento. Momio exagerado para un jugador que anotó 8 en el Clausura.

Para hacer los mejores pronósticos Puebla vs Santos Laguna, no olvides consultar las noticias a medida que se acerque el juego, ya que cualquier baja o cambio en las formaciones puede afectar a las apuestas. Además, no olvides hacer apuestas Liga MX únicamente en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas donde te reciben con espectaculares bonos de bienvenida y cientos de mercados para la liga de fútbol mexicana.