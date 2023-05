Pronósticos Liga MX Torneo de Clausura reclasificación

Pronóstico Cruz Azul vs Atlas Liga MX repechaje (sábado 06 de mayo de 2023, 7:00 PM E.T.)

Cruz Azul certificó su presencia en el repechaje en la última jornada al imponerse por 3-2 ante Santos Laguna. De esta forma, concluyó la temporada regular Liga MX con 7 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Llega al repechaje tras cortar una racha de 3 juegos al hilo sin ganar. El resultado contra Santos Laguna le permite, además, tener ventaja de campo para el repechaje.

Y no es algo baladí, ya que Cruz Azul ha rendido especialmente bien como local. Es un dato interesante para estos pronósticos repechaje Liga MX, ya que de los 8 encuentros disputados en el Estadio Azteca este Torneo Clausura Liga MX 2023, ha ganado 5. Además, 4 de los 5 triunfos se han dado en los últimos 5 juegos disputados en casa. Será un rival complicado.

En la otra cara de la moneda de estos pronósticos repechaje Liga MX, tenemos a Atlas. Tras caer eliminado en la Concachampions, priorizó la Liga MX nuevamente, lo que le ha permitido llegar a este repechaje con una racha de 6 partidos sin perder. Aunque juega como visitante, Atlas solo ha perdido 1 partido en estas circunstancias durante la temporada regular Liga MX.

Nuestro pronóstico Cruz Azul vs Atlas repechaje: Atlas o empate a momio -139.

Pronósticos Liga MX Torneo de Clausura

Pronóstico Pachuca vs Santos Laguna repechaje (sábado, 6 de mayo de 2023, 7:10 PM E.T.)

Continuamos con estos pronósticos repechaje Liga MX 2023 con un partido en el que el local, Pachuca, llega como quinto clasificado. Es decir, a punto ha estado de obtener plaza directa para la liguilla por el título. Sin embargo, ha pagado con esta 5ª plaza su irregularidad. Y es que como locales han recibido y mucho (11 goles en 8 encuentros). Curiosamente, nunca ha dejado su portería a cero en lo que llevamos de Torneo Clausura 2023.

Por otro lado, es interesante observar que el 5º clasificado ha logrado el título final en solo 5 ocasiones. Además, ninguno de ellos era el campeón defensor. Por tanto, Pachuca lo tiene muy difícil, aunque todavía estamos hablando del repechaje. Porque este partido contra Santos Laguna deberían solventarlo, ya que el visitante apenas ha ganado 2 encuentros a domicilio. Pachuca es, por tanto, el absoluto favorito.

Porque el conjunto dirigido por Eduardo Fentanes ha sido excesivamente irregular durante todo el torneo. Además, defensivamente parece ser un auténtico desastre. Como visitante, ha encajado 17 goles en 9 partidos. No es buena señal para enfrentarse a un Pachuca que querrá reivindicar su condición de actual campeón. Pero visto que en casa encaja, ¡el partido debería ser de muchos goles!

Nuestro pronóstico Pachuca vs Santos Laguna repechaje: Ganará Pachuca y ambos equipos anotarán a momio +187.

Pronóstico Tigres vs Puebla repechaje (Domingo, 7 de mayo de 2023, 9:10 PM E.T.)

Seguimos con los pronósticos repechaje Liga MX con este pronóstico Tigres vs Puebla. La temporada de Tigres ha sido de locos. Se trata de un club acostumbrado a ganar y que ha sufrido de lo lindo para clasificarse a este repechaje. Esto quedó reflejado en la actitud de Nahuel Guzmán en la reciente derrota en la Concachampions por un 4-3 global. Y aunque ha sido una derrota plantando cara, preocupa la falta de gol de Tigres en general.

Eso sí, lo compensan con una defensa prácticamente inexpugnable. En fase regular del Torneo de Clausura Liga MX 2023, apenas concedieron 17 goles, lo que supone un promedio bastante aceptable (1 gol por partido). Siendo superiores a Puebla, no nos extrañaría ver a un Tigres que no recibe gol. Este puede ser un buen pronóstico Tigres vs Puebla repechaje Liga MX 2023.

Pero Puebla no se lo va a poner fácil. Llegan más descansados, pues no ha jugado otra competición adicional durante el curso. Además, alcanza el repechaje tras una victoria imponente de 5-2 que les dará de seguro gran confianza. Eso sí, no esconde que su temporada ha sido algo mediocre, con una defensa lamentable: 32 goles en 17 partidos (18 de ellos recibidos como visitante). El último precedente entre ambos: Tigres 1-0 Puebla.

Nuestro pronóstico Tigres vs Puebla repechaje: Gana Tigres con portería a 0 a momio +162.

Pronosticos Reclasificación Liga MX

Pronóstico León vs Atlético San Luis repechaje (domingo 7 de mayo de 2023, 9:06 PM E.T.)

Cerramos los pronósticos repechaje Liga MX con este encuentro León vs Atlético San Luis. Los locales cerraron la fase regular Liga MX Torneo de Clausura con un 3-0. Además, se han clasificado para la final de la Concachampions. Esto les hará llegar con mucha confianza, y como la final de la CONCACAF Champions League es el 1 de junio, no debería interferir en su rendimiento en este repechaje Liga MX Torneo de Clausura.

Como local, ha sido el mejor 3º de todo el Torneo de Clausura de la Liga MX. De los últimos 5 partidos en estas condiciones, ha ganado 3. El dato interesante, además, es el de los goles (en todos ellos anotó 3 o más). Esto contrasta con un San Luis que llega acá con apenas 5 victorias. Su último partido ha sido un empate sin goles contra Atlas. Su capacidad goleadora y defensiva es buena, aunque mejorable. Como visitante, eso sí, encaja casi siempre (en 8 de los últimos 9 partidos a domicilio).

Nuestro pronóstico Chivas vs Mazatlán Liga MX: Ambos equipos anotarán NO a momio +100.