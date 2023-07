Pronósticos San Luis vs Querétaro Jornada 3 Liga MX 2023

Este sábado 15 de julio, la jornada 3 de la Liga MX continúa con el San Luis vs Querétaro. Los chicos de Gustavo Leal tratarán de olvidar la paliza que les infringió Chivas (3-1). Por otro lado, los de Mauro Gerk vienen de ganar. El h2h entre ambos nos indica los siguientes datos de interés respecto a los 9 últimos choques: 3 victorias de San Luis, 2 empates y 4 victorias de Querétaro.

Información básica del partido

Para colocar las apuestas a los diferentes pronósticos San Luis vs Querétaro con una mayor capacidad de acierto, hay que tener claro dónde se juega el partido, así como el cuándo. Además, es buena idea echar un vistazo al mercado 1X2 para valorar si los favoritos de las casas de apuestas coinciden más o menos con tus análisis. ¡Es en estos estudios cuando se detectan las cuotas con valor!



Estadio: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí, México.

Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí, México. Fecha y hora: Sábado, 15 de julio de 2023, 5:00 PM E.T.

Sábado, 15 de julio de 2023, 5:00 PM E.T. 1X2: San Luis (-111) | Empate (+260) | Querétaro (+300).

Cómo llega San Luis al partido

El equipo potosino quedó en tierra de nadie en el Torneo de Clausura Liga MX 2023, siendo muy irregular. En casa registró números bastante decentes, eso sí, con 4 victorias, 3 empates y 1 derrota. Además, apenas encajó 5 goles por 10 tantos a su favor. Además, en este Torneo de Apertura 2023 Liga MX, pese a la contundente goleada que recibió por parte de Chivas, en su estadio empató a 1 contra Monterrey, lo que habla bien de ellos.

Por otro lado, respecto a datos de interés para los pronósticos San Luis vs Querétaro, vemos que 4 de los últimos 6 partidos han superado el OVER 2.5 GOLES. Por tanto, los momios -125 a estas apuestas Liga MX San Luis vs Querétaro presentan un gran valor, por lo que puede ser una gran apuesta. Eso sí, hay que tener en cuenta que el último choque en casa de San Luis entre ambos terminó 2-0, por lo que no superó la línea.

Cómo llega Querétaro al partido

El equipo dirigido por Mauro Gerk solo ha disputado un partido hasta ahora en este Torneo de Apertura Liga MX 2023, ya que el choque contra América fue aplazado. Su primera jornada fue un partido plácido, con una victoria por 2-0 ante Santos Laguna. De los últimos 5 partidos oficiales, Querétaro ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, lo que muestra que están en un buen momento y que irán a Potosí con mucha confianza y nada que perder.

¿Pero son un buen equipo a domicilio? En absoluto. Aunque sus números en Clausura no son desastrosos: 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El problema es que apenas marcaron 6 goles a domicilio. Esto es un promedio de solo 0.75 goles por partido. Por tanto, ni las cuotas San Luis vs Querétaro que marcará Camilo Sanvezzo, por muy desorbitadas que sean, nos inclinan a hacer apuestas Liga MX a favor de Querétaro en lo que a goles se refiere.

Pronósticos San Luis vs Querétaro Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Vamos cerrando este contenido de pronósticos San Luis vs Querétaro con las cuotas San Luis Querétaro más destacadas en nuestra opinión. Se trata de 3 picks para apuestas Liga MX de lo más interesantes, aunque antes de apostar a ciegas, haz a mayores análisis propios para comprender otras variables que refuercen o no los pronósticos:

Ganará Atlético San Luis (-111) : Uno de los pronósticos San Luis vs Querétaro más atrayentes es el de la victoria del equipo local. Teniendo en cuenta dinámicas y cómo se desarrolló el último enfrentamiento entre ambos, San Luis debe hacer de su casa un fortín y esta cuota casi a la par presenta valor. Eso sí, a stake bajo, ya que hablamos de equipos que registran un rendimiento similar.

: Uno de los pronósticos San Luis vs Querétaro más atrayentes es el de la victoria del equipo local. Teniendo en cuenta dinámicas y cómo se desarrolló el último enfrentamiento entre ambos, San Luis debe hacer de su casa un fortín y esta cuota casi a la par presenta valor. Eso sí, a bajo, ya que hablamos de equipos que registran un rendimiento similar. Ambos marcarán NO (+110) : La efectividad de Querétaro a domicilio es nefasta, mientras que San Luis encaja poco cuando juega a domicilio. De esta forma, los pronósticos San Luis vs Querétaro a NO marcan ambos equipos son momios atractivos. También puede ser una buena idea decantarse por las apuestas Liga MX al UNDER 2.5 GOLES en total, que se paga igualmente bien: -100.

: La efectividad de Querétaro a domicilio es nefasta, mientras que San Luis encaja poco cuando juega a domicilio. De esta forma, los pronósticos San Luis vs Querétaro a NO marcan ambos equipos son momios atractivos. También puede ser una buena idea decantarse por las apuestas Liga MX al UNDER 2.5 GOLES en total, que se paga igualmente bien: -100. Más de 10 saques de esquina (-100): La estadística, sobre todo si tenemos en cuenta lo que concede Querétaro, ofrece bastante valor a esta apuesta de 10 o más saques de esquina. Es verdad que este tipo de apuestas Liga MX tiene que estudiarse más a fondo e ir con stakes bajos, ya que, según el desarrollo del evento, pueden cambiar muchas cosas. A veces, de hecho, es mejor esperar al LIVE.

Ahora que ya hemos hablado de los mejores pronósticos San Luis vs Querétaro, te recomendamos que sigas las noticias de pronosticadores profesionales, foros y periódicos deportivos para atinar incluso más en tus apuestas. Además, elige las mejores casas de apuestas deportivas online mexicanas, ya que además de buenos bonos de bienvenida y otras promociones, garantizan acceso a los mejores momios del sector.