Pronósticos Santos vs Atlas Jornada 3 Torneo de Apertura Liga MX 2023

La Liga MX continúa con esta tercera jornada en la que se enfrentan, entre otros equipos, Santos y Atlas. El h2h es un buen punto de partida para hacer buenos pronósticos Santos vs Atlas Torneo de Apertura Liga MX 2023. En este caso, los últimos 11 juegos presentan un balance de 3 victorias para Santos Laguna, 5 empates y 3 triunfos para Atlas.

Información básica del partido

Consideramos que uno de los puntos de partida fundamentales para los pronósticos Santos vs Atlas, así como a cualquier otro partido de la Liga MX, es el de el dónde y el cuándo. Además, siempre es buena idea echar un vistazo al mercado de ganador (1X2), ya que comprobar quién es el favorito da una idea de cómo se comportan otros mercados.



Estadio: Estadio Corona, Torreón, México.

Estadio Corona, Torreón, México. Fecha y hora: Jueves, 13 de julio de 2023, 9:05 PM E.T.

Jueves, 13 de julio de 2023, 9:05 PM E.T. 1X2: Santos (+140) | Empate (+240) | Pachuca(+187).

Cómo llega Santos al partido

Tras una primera jornada con derrota, Santos Laguna parecía que perdería igualmente en la jornada 2 del Torneo de Apertura Liga MX. Sin embargo, sacó fuerzas de flaqueza para remontar a domicilio ante Puebla. De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Repetto pone fin a tres derrotas consecutivas. Si estamos ante un punto de inflexión respecto a una mala racha lo veremos ahora ante Atlas, que viaja a Torreón para enfrentarlos.

Los datos para los pronósticos Santos vs Atlas no amparan la victoria local, ya que los Laguneros vienen de completar un Torneo de Clausura Liga MX 2023 en el que fueron el tercer peor equipo como local. Además, fueron el equipo que jugando en casa recibió más goles (hasta un total de 20). Por tanto, uno de los pronósticos Santos vs Atlas que más podría interesar es el de Atlas anotará, pero el momio es de risa: -333.

Cómo llega Atlas al partido

El equipo visitante Atlas completa la segunda parte de los análisis de pronósticos Santos vs Laguna. En este caso, viene de perder en la jornada 2, pero es comprensible, ya que lo ha hecho ante uno de los mejores equipos de México en la actualidad: Monterrey. Esto les coloca con una victoria (2-0 ante Cruz Azul en la jornada inaugural) y una derrota. Eso sí, ante Monterrey dieron la cara, pues dispararon 15 veces (aunque solo 2 entre palos).

Con todo, se trata de atinar un poco más en la ofensiva, ya que ocasiones generan. Vienen de registrar un Torneo de Clausura en el que anotaron 27 goles, siendo el 6º equipo que más goles marcó de la competencia. Además, llegan con optimismo como visitantes, ya que en sus últimos 5 juegos fuera de casa han salido invictos (con 14 goles anotados). Por tanto, el momio +137 a Atlas anotará +1.5 goles en el partido es muy buena idea.

Pronósticos Santos vs Atlas Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

Además de los pronósticos Santos vs Atlas al OVER 1.5 GOLES de Atlas, a continuación recogemos otros picks que pueden resultarte interesantes a la hora de colocar las mejores apuestas LIga MX. Toma buena nota, ¡pero también tus propios análisis!

Ambos equipos marcan (-152) : Estamos seguros de que Atlas marcará. Tampoco creemos que Santos Laguna se quede de brazos cruzados. Aunque es cierto que solo marcó 12 goles en 10 partidos en el Torneo de Clausura Liga MX 2023, también es cierto que en 4 de los últimos 6 choques entre ambos los dos equipos marcaron, por lo que se trata de uno de los pronósticos Santos vs Atlas más atractivos.

: Estamos seguros de que Atlas marcará. Tampoco creemos que Santos Laguna se quede de brazos cruzados. Aunque es cierto que solo marcó 12 goles en 10 partidos en el Torneo de Clausura Liga MX 2023, también es cierto que en 4 de los últimos 6 choques entre ambos los dos equipos marcaron, por lo que se trata de uno de los pronósticos Santos vs Atlas más atractivos. Harold Preciado anotará en cualquier momento (+162) : Los mercados de goleador son complejos, pero este momio tiene valor de cara a los pronósticos Santos vs Atlas, ya que hablamos de un jugador que anotó en Clausura 8 goles, acaparando gran parte de la ofensiva del equipo. Además, tira los penales de su equipo, lo que da aún más posibilidades de que esta cuota salga.

: Los mercados de goleador son complejos, pero este momio tiene valor de cara a los pronósticos Santos vs Atlas, ya que hablamos de un jugador que anotó en Clausura 8 goles, acaparando gran parte de la ofensiva del equipo. Además, tira los penales de su equipo, lo que da aún más posibilidades de que esta cuota salga. Atlas gana EMPATE APUESTA NO VÁLIDA (-100): Si observamos la capacidad ofensiva y la dinámica de Atlas fuera de casa y la contrastamos con la incapacidad de Santos Laguna de marcar en su feudo (permitiendo además 20 goles en 8 partidos de los visitantes), este momio presenta mucho valor, ya que es una cuota a la par que se anula en caso de que el partido termine en empate.

Para hacer los mejores pronósticos Santos vs Atlas, recuerda llevar a cabo también tus propios análisis. Además, estudia a fondo las noticias que se vayan publicando. Por ejemplo, si Harold Preciado se lesiona, Santos Laguna tendrá menos posibilidades de ganar (esto se reflejará en las cuotas, que están sujetas a modificación). Con todo, ¡apuesta únicamente en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas!