Pronósticos Tigres vs Puebla Jornada 1 Apertura 2023 Liga MX

¿Será capaz de revalidar el título? Empieza el torneo ante Puebla y como local, por lo que, de momento, todo lo que no sea una victoria sería sorpresa. ¿O habrá mucha cruda por las celebraciones, dando opciones a Puebla? ¡Repasamos a continuación los mejores pronósticos Tigres vs Puebla para ayudarte a apostar!

Información básica del partido

Es esencial empezar los pronósticos Tigres vs Puebla por los cimientos, es decir, teniendo en cuenta quién es el favorito, pero también información relativa a fecha y emplazamiento del choque:



Estadio: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, México

Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, México Fecha y hora: Sábado, 1 de junio de 2023, 9:00 PM E.T.

Sábado, 1 de junio de 2023, 9:00 PM E.T. 1X2: Tigres (-250) | Empate (+375) | Puebla (+600)

Cómo llega Tigres al partido

Tigres viene de obtener su octavo título, imponiéndose contra Chivas por un global de 3-2 en un auténtico partidazo. Pero no conformándose solo con eso, ganó también la Copa Campeón de Campeones ante Pachuca, demostrando que su dominio en México es total. Además, fue capaz de llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, dejando claro que su calidad es también de nivel internacional.

Tigres está viviendo la mejor época de toda su historia, ya que el rendimiento de la pasada temporada supone el 6º título de Liga MX desde 2010. Ahora toca seguir el ritmo y tratar de ganar otra vez la Liga MX. Y viene en forma, ya que no pierde en casa desde hace 8 partidos, con un registro de 6 victorias y 2 empates. Con todo, los momios -250 para victoria de Tigres se quedan cortos, pues un debut siempre es difícil.

Cómo llega Puebla al partido

En la otra cara de la moneda de los pronósticos Tigres vs Puebla, tenemos al equipo dirigido por Eduardo Arce. Tras completar un discreto Torneo de Clausura 2023, llega a este partido con la eliminación en Repechaje precisamente ante Tigres. Contrario a lo que se pueda pensar, el partido fue igualado, pues Tigres ganó por un ajustado 1-0. Sin embargo, Puebla solo ha ganado 1 de sus últimos 5 encuentros.

La última victoria de Puebla fue ante Tijuana, uno de los peores equipos de la campaña pasada, por lo que ese 5-2 final no sirve para extraer conclusiones válidas para buenos pronósticos Tigres vs Puebla jornada 1 Torneo de Apertura Liga MX 2023. Por otro lado, en las últimas dos visitas al estadio de Tigres fue incapaz de marcar. Siendo así, una apuesta Tigres vs Puebla interesante es la de Tigres gana y Puebla no anota a momio +137.

Pronósticos Tigres vs Puebla Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 1

Cerramos este contenido comentando rápidamente otros buenos pronósticos Tigres vs Puebla Torneo de Apertura Liga MX 2023. ¡Toma nota!



Ambos equipos anotarán NO (-105) : Teniendo en cuenta el poderío de Tigres y que Puebla llega en una dinámica complicada, este momio casi a la par que cubriría también una sorpresa de Puebla tipo 0-1 nos resulta uno de los pronósticos Tigres vs Puebla más interesantes. Es más, ya se cumplió en el último encuentro entre ellos, donde se impusieron las defensas y el partido lo decantó un gol solitario.

: Teniendo en cuenta el poderío de Tigres y que Puebla llega en una dinámica complicada, este momio casi a la par que cubriría también una sorpresa de Puebla tipo 0-1 nos resulta uno de los pronósticos Tigres vs Puebla más interesantes. Es más, ya se cumplió en el último encuentro entre ellos, donde se impusieron las defensas y el partido lo decantó un gol solitario. Tigres anota menos de 1.5 goles (+150) : Pese a que Tigres es uno de los mejores equipos del momento, no anota mucho. En la temporada regular Torneo de Clausura 2023 Liga MX, de hecho, anotó solo 20 goles en 17 partidos, pero si está ahí arriba es porque sabe competir desde la defensa y cuando llegan los momentos clave. Con estos datos y el último partido entre ambos, ¡esta cuota tiene mucho valor!

: Pese a que Tigres es uno de los mejores equipos del momento, no anota mucho. En la temporada regular Torneo de Clausura 2023 Liga MX, de hecho, anotó solo 20 goles en 17 partidos, pero si está ahí arriba es porque sabe competir desde la defensa y cuando llegan los momentos clave. Con estos datos y el último partido entre ambos, ¡esta cuota tiene mucho valor! Empate al descanso (+150): Pese a que Puebla es inferior y Tigres juega en casa, debutar nunca es fácil y seguro que los visitantes lo darán todo mientras las fuerzas les duren. Por ello, un empate al descanso a esta cuota nos parece exagerado y creemos que a stake bajito es uno de los mejores pronósticos Tigres vs Puebla para esta jornada 1 Liga MX Torneo de Clausura 2023.

Por supuesto, para hacer buenos pronósticos Tigres vs Puebla nuestra recomendación es que hagas tú también tus propios análisis. Asimismo, es recomendable apostar solo en las mejores casas de apuestas deportivas México, ¡y siempre con responsabilidad, no vayas a meterte en problemas!