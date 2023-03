Pronósticos y momios para el Tigres vs. Monterrey Liga MX (18/03)

No espera una jornada Liga MX Torneo de Clausura impresionante. Por un lado, tenemos el clásico nacional (Chivas vs América), pero también partidos como este que nos ocupa. ¡Qué partido, PARTIDAZO! Se trata del líder, Monterrey, que se enfrenta a otro de los equipos punteros, Tigres. Si quieres saber cómo llegan al juego y cuál es el mejor pronóstico Tigres vs Monterrey posible, ¡no te pierdas este contenido sobre apuestas Liga MX!

¿Qué debes saber sobre Tigres?

Una de las grandes armas de Tigres es, sin duda, la defensa. Es muy difícil hacerle gol (8 en 11 partidos). Ha mantenido a menudo su puerta a cero, pero es verdad que contra los equipos top de la Liga MX, encaja y mucho (Chivas y América le ganaron por contundentes 1-2 y 0-2 respectivamente). Con todo, el momio a AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN a -133 es un pronóstico Tigres vs Monterrey que se debe tener en cuenta.

Por otro lado, aunque en casa debería mostrar un buen rendimiento, hay que tener en cuenta que el estado de forma de Tigres es irregular. No en vano, los últimos 5 partidos se cuentan por 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Esto contrasta con cómo llega Monterrey, con 4 victorias y 1 empate en sus últimos ejercicios. Con todo, la localía hace que el momio +120 a victoria de Tigres sea un pronóstico Tigres vs Monterrey interesante, aunque no con excesivo valor.

¿Qué debes saber sobre Monterrey?

Se trata de los líderes de la competición. Ya no sorprende a nadie, ya que en el Torneo de Apertura Liga MX ya hicieron un torneo espectacular. En este Torneo de Clausura Liga MX, apenas han perdido 1 partido. Y fue un duelo en el que la derrota era esperable, pues el rival era Chivas de Guadalajara. Con todo, aunque la lógica diga que un buen pronóstico Tigres vs Monterrey es el de victoria de los locales, el valor está en la victoria de Rayados: momio +230.

Por otro lado, Monterrey cuenta con una defensa prácticamente inexpugnable. Son solo 9 goles en 11 partidos. Si sumamos este registro al de los de Nuevo León, un buen pronóstico Tigres vs Monterrey podría ser el de MENOS DE 2.5 GOLES a momio a -118. Eso sí, Monterrey cuenta con uno de los mejores atacantes del campeonato: Rogelio Gabriel Funes Mori, por lo que para que este pronóstico salga, el equipo del Chima Ruiz tendrá que defender al mejor nivel del que es capaz.

Antecedentes de los partidos entre Tigres y Monterrey

Para defender un pronóstico Tigres vs Monterrey sólido, hay que tener en cuenta los enfrentamientos a lo largo de la historia entre ambos equipos. El H2H permite detectar tendencias y, aunque el fútbol cambia mucho de una temporada a otra o de una década a otra, ayuda mucho. En el caso de los Tigres - Monterrey, los últimos 14 partidos presentan este balance:



Victorias Tigres : 7

: 7 Empates : 3

: 3 Victorias Monterrey: 4

De los últimos 11 partidos, 10 han acabado con menos de 2.5 goles, lo que refuerza la idea de que un pronóstico MENOS 2.5 goles a momio -118 es más que interesante.

Tigres vs Monterrey probabilidades

Ya hemos recogido algún que otro pronóstico Tigre vs Monterrey de calidad, pero, a continuación, te ofrecemos otros tres picks que creemos que son de calidad:



Más de 10 saques de esquina : Teniendo en cuenta que son equipos de la zona alta y que Tigres es fuerte en casa, pero Monterrey como visitante no se arruga, se esperan un partido con ocasiones y, aunque no claras, muchas llegadas, lo que facilitaría este pronóstico Tigres vs Monterrey a momio +120.

: Teniendo en cuenta que son equipos de la zona alta y que Tigres es fuerte en casa, pero Monterrey como visitante no se arruga, se esperan un partido con ocasiones y, aunque no claras, muchas llegadas, lo que facilitaría este pronóstico Tigres vs Monterrey a momio +120. Gana Monterrey EMPATE APUESTA NO VÁLIDA : Si no quieres arriesgar demasiado, pero confías en el líder de la Liga MX, el pronóstico Tigres vs Monterrey a victoria de los visitantes pero nula si empatan es muy buena opción. Este pronóstico Tigres vs Monterrey se paga +125.

: Si no quieres arriesgar demasiado, pero confías en el líder de la Liga MX, el pronóstico Tigres vs Monterrey a victoria de los visitantes pero nula si empatan es muy buena opción. Este pronóstico Tigres vs Monterrey se paga +125. Empate al descanso: Teniendo en cuenta que se trata de dos equipos que defienden muy bien y físicamente son muy sólidos, es muy posible que no veamos goles en el primer tiempo y sí cuando se abran las defensas por el cansancio. Por tanto, este pronóstico Tigres vs Monterrey a empate al descanso es muy bueno, ya que el momio es +120.

Momios Tigres Monterrey

Las apuestas fútbol, ya sea en un pronóstico Tigres Monterrey o cualquier otra, ofrecen una rentabilidad mayor a mejores cuotas.

Cómo ver el Tigres vs Monterrey

Podrás seguir toda información del encuentro a través de TV Azteca Deportes, algo magnífico si estás pensando en hacer un pronóstico Tigres vs Monterrey en vivo. Recuerda que se retransmite a las 19:05 hora central mexicana. ¿El día? El 18 de marzo de 2023 (sábado). ¡No te lo pierdas!