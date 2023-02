Pronóstico y momios para el Tigres vs Pumas Jornada 6 Clausura 2023

Si quieres saber qué pronóstico Tigres vs Pumas hacer para este choque, lee atentamente el contenido que te hemos preparado. Comentamos los mejores momios TIgres Pumas, así como los datos más relevantes del partido. ¡Empezamos!

¿Qué debes saber sobre Tigres?

Tigres todavía no conoce la derrota. Con 3 victorias y 2 empates se sitúa en la parte alta de la tabla. Eso sí, salvo en la contundente victoria ante Pachuca por 4-1, incluso en casa Tigres está sufriendo para perforar la red rival. No en vano, en los últimos tres partidos solo ha anotado 2 goles. Por tanto, un under de goles puede ser un pronóstico Tigres vs Pumas interesante, ya que la línea estándar se paga +105. Aunque para ello habrá que ver también cómo llega Pumas.

Por otro lado, otra de las variables que hay que tener en cuenta y que puede favorecer a Pumas es la del ambiente. Dieco Cocca ha tenido que reunirse con varios de sus jugadores que, faltos de minutos, no han tardado en manifestar su malestar. Y es esto lo que puede explicar la falta de gol. Sin embargo, se compensa con una defensa bastante contundente, ya que apenas han recibido 2 goles en 5 partidos, algo que da más valor aún a nuestro pronóstico Tigres vs Pumas al UNDER.

MEXSPORT

¿Qué debes saber sobre Pumas?

En el otro lado de la cancha estará Pumas. Llega con muchas dudas, ya que no ha logrado ganar en los últimos 3 partidos. Sin embargo, la confianza ciega en Juan Dinenno hace que esperen sacar las cosas adelante más pronto que tarde. Pero esperanzas aparte, la realidad es la realidad, que ni tan mal, porque, pese a esta racha, se sitúan 5º con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Sin embargo, su rendimiento defensivo es irregular, pues han recibido hasta 7 goles en apenas 5 fechas, algo inadmisible para un equipo que, aunque no está entre los máximos favoritos a la victoria final, si espera rendir a un nivel alto durante la competencia. Y esto mejorará cuando corrija sus prestaciones a domicilio, ya que varias de sus salidas se cuentan por goleada. ¿Podrá evitar un saco de goles frente a Tigres, el 2º máximo favorito a hacerse con el Torneo Clausura 2023?

Antecedentes de los partidos entre Tigres y Pumas

Siempre nos parece adecuado tomar nota de los últimos enfrentamientos a la hora de hacer un pronóstico, y en un pronóstico Tigres vs Pumas no podía faltar este apartado. ¿Cómo es, pues, el H2H entre Tigres y Pumas? La última vez que disputaron un partido oficial fue en agosto de 2022, cuando empataron a 1. Sin embargo, ¿y si hablamos de los últimos 6 enfrentamientos?



Tigres : 2 victorias.

: 2 victorias. Empates : 4.

: 4. Pumas: 0 victorias.

La última vez que Pumas ganó a Tigres fue en 2018, pero no fue a domicilio. La última victoria de Pumas en casa de Tigres data de 2014, cuando se impuso 1-2 (y con expulsión de un jugador de Tigres). Con estos datos, un pronóstico Tigres vs Pumas con victoria de este último no resulta lógico en absoluto, con un momio +500 que se nos antoja hasta corto, por lo que presenta 0 valor.

Tigres vs Pumas probabilidades

En este punto del contenido pronóstico Tigres vs Pumas, vamos a analizar rápidamente las que creemos que son las 3 apuestas Liga MX con más valor:



Gana Tigres manteniendo la portería a 0 : Teniendo en cuenta su capacidad defensiva y que Pumas no está bien atrás, este momio +162 se antoja un gran pronóstico Tigres vs Pumas.

: Teniendo en cuenta su capacidad defensiva y que Pumas no está bien atrás, este momio +162 se antoja un gran pronóstico Tigres vs Pumas. Resultado al descanso (gana Tigres) : Dada la pronunciada superioridad de Tigres frente a Pumas, este pronóstico Tigres Pumas con momio +110 es muy interesante. Eso sí, presenta cierto riesgo.

: Dada la pronunciada superioridad de Tigres frente a Pumas, este pronóstico Tigres Pumas con momio +110 es muy interesante. Eso sí, presenta cierto riesgo. Marcador correcto (Tigres 2-1 Pumas): Este pronóstico debe tomarse como una funbet de stake muy bajo. El pronóstico Tigres vs Pumas a resultado exacto 2-1 presenta momios +1800. La estadística lo avala, pero es muy difícil que salga.

Momios Tigres Pumas

Apostar es una cuestión de inteligencia, y por eso se debe hacer a los mejores momios. ¿Pero cómo asegurarlos? ¡Pues haciendo apuestas Liga MX en una de las mejores casas de apuestas deportivas online! bet365 México.



Cómo ver el Tigres vs Pumas

Si estás pensando en apostar en vivo al Tigres vs Pumas o simplemente quieres hacer un seguimiento de tu pronóstico Tigres vs Pumas, no te pierdas la cobertura EN VIVO en TV Azteca Deportes el 11 de febrero a las 19:05 (hora central). Por lo demás, ¡disfruta del partido y recuerda apostar siempre con responsabilidad, gestionando tu bank con cabeza y no tratando de recuperar las pérdidas de inmediato!