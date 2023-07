Pronósticos Toluca vs Juárez Jornada 3 Torneo de Apertura Liga MX 2023

Vienen de una campaña de contrastes, ya que Toluca quedó 4º, siendo uno de los mejores del campeonato, mientras que los Bravos fueron antepenúltimos. El h2h entre ambos conjuntos, sin embargo, favorece a Juárez, ya que de los últimos 10 encuentros, 5 han caído a favor de los chicos de Diego Mejía, por 3 empates y 2 victorias de Toluca. ¿Se repetirá la tendencia global en estos pronósticos Toluca vs Juárez?

Información básica del partido

Siempre es buena idea analizar a fondo la localía y fecha del encuentro, ya que pueden afectar enormemente al rendimiento de los equipos. Además, para hacerse una idea de cómo de favorito es cada equipo, nunca está de más ahondar en el mercado de ganador, ya que los momios nos dan una idea de lo que podemos esperar en el resto de mercados apuestas Liga MX a ese partido en concreto:



Estadio: Estadio Nemesio Díez, Estado de México, Toluca, México.

Estadio Nemesio Díez, Estado de México, Toluca, México. Fecha y hora: Domingo, 16 de julio de 2023, 12:00 PM E.T.

Domingo, 16 de julio de 2023, 12:00 PM E.T. 1X2: Toluca (-182) | Empate (+280) | Juárez (+450).

Cómo llega Toluca al partido

Toluca llega con una energía superlativa, ya que viene de vencer 0-2 a Cruz Azul. En dicho encuentro, dominó de cabo a rabo: casi 60 % de posesión y hasta 7 tiros al arco. Ahora vuelven a jugar en casa, donde en el Torneo de Clausura Liga MX 2023 no perdieron ni un solo choque: 5 victorias y 3 empates. De esta forma, Toluca confía en ganar, con la posibilidad de asaltar la primera plaza en detrimento de Club América.

En cuanto a otros datos importantes sobre los pronósticos Toluca vs Juárez, en sus últimos 6 partidos, Toluca ha marcado 10 goles, por lo que hablamos de una gran capacidad ofensiva. Siendo así, uno de los pronósticos Toluca vs Juárez interesantes es el del Toluca MÁS DE 1.5 GOLES a momio -175. Porque, además, en casa, la campaña anterior anotaron 18 tantos en 8 partidos, un promedio de 2.25 goles por partido.

Cómo llega Juárez al partido

En la otra cara de la moneda de los pronósticos Toluca vs Juárez, el equipo visitante llega a este choque tras haber empatado contra Tigres a 1. En este último partido, Juárez no fue capaz de hacerse con el control del balón (apenas 41 % de posesión), pero tuvo 12 ocasiones de gol con 4 tiros entre los tres palos, demostrando una elevada efectividad para un equipo que actualmente se considera de la zona baja.

Hay otros datos interesantes para los pronósticos Toluca vs Juárez. Por ejemplo, en los últimos 6 partidos, Juárez ha recibido goles siempre. Hablamos de un total de 7 para un promedio ligeramente superior a 1. Por tanto, hablamos de un equipo que defensivamente flojea. Fuera de su estadio, en el Torneo de Clausura Liga MX 2023, solo ganó 1 partido y encajó 17 tantos en 8 partidos, por lo que lo tiene difícil ante Toluca.

Pronósticos Toluca vs Juárez Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 3

El OVER 1.5 GOLES a Toluca es uno de los pronósticos Toluca vs Juárez con más posibilidades, pero si consideras que el momio es bajo y no tiene demasiado valor, a continuación te ofrecemos otros 3 picks de interés para tus apuestas Torneo de Apertura Liga MX entre los Diablos Rojos y los Bravos:

Más de 2.5 GOLES en total (-154) : Teniendo en cuenta que Toluca no perdió ni un solo partido en casa en Clausura, su capacidad ofensiva y lo mucho que concede Juárez, este OVER 2.5 GOLES al total del encuentro presenta ligero valor. Eso sí, en los últimos 5 partidos entre ambos solo se ha dado 2 veces, pero es cierto que la última en que se produjo fue precisamente en casa de Toluca (3-0 en 2022).

: Teniendo en cuenta que Toluca no perdió ni un solo partido en casa en Clausura, su capacidad ofensiva y lo mucho que concede Juárez, este OVER 2.5 GOLES al total del encuentro presenta ligero valor. Eso sí, en los últimos 5 partidos entre ambos solo se ha dado 2 veces, pero es cierto que la última en que se produjo fue precisamente en casa de Toluca (3-0 en 2022). Gana Toluca hándicap asiática -1 (-105) : Si tu confianza está con Toluca y crees que habrá goles, quizá uno de los mejores pronósticos Toluca vs Juárez sea esta apuesta con hándicap. Con momio a la par, ganarías la apuesta si Toluca vence por una diferencia de más de un gol (por ejemplo, 2-0 o 3-1). La ventaja aquí radica en que si Toluca gana por 1 solo gol de diferencia, la apuesta se declarará nula.

: Si tu confianza está con Toluca y crees que habrá goles, quizá uno de los mejores pronósticos Toluca vs Juárez sea esta apuesta con hándicap. Con momio a la par, ganarías la apuesta si Toluca vence por una diferencia de más de un gol (por ejemplo, 2-0 o 3-1). La ventaja aquí radica en que si Toluca gana por 1 solo gol de diferencia, la apuesta se declarará nula. Toluca anotará en la 1ª parte (-164): Teniendo en cuenta que Toluca es superior a Juárez, juega en casa y aspira a terminar la jornada 3 de la Liga MX Torneo de Clausura como 1er clasificado, lo normal es que los Diablos Rojos salgan en tromba. Con las carencias defensivas que presenta Juárez, esta cuota a Toluca maraca en los primeros 45 minutos se nos hace interesante para arriesgar unos pesos.

Los pronósticos Toluca vs Juárez garantizan un éxito mayor cuando se hacen análisis a fondo. Así que, además de tener en cuenta los datos que aquí vertimos, no olvides hacer tus propios estudios. Mantente informado sobre las alineaciones titulares, ya que una vez confirmadas, esto puede afectar a los momios. Si vas a hacer apuestas Liga MX, además, ¡hazlo solo en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas!