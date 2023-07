Pronósticos Toluca vs Necaxa Jornada 1 Torneo de Apertura 2023 Liga MX

Por otro lado, Necaxa llega a esta nueva campaña bajo la dirección de Rafael Dudamel y con ganas de olvidar la 17ª posición que ocupó en la Liga MX Torneo de Clausura 2023. ¡Empezamos!

Información básica del partido

Las apuestas fútbol Liga MX tienen que hacerse siempre con cabeza, y por eso el primer paso es entender dónde se celebra el partido, así como cuándo. Además, siempre es buena idea echar un vistazo a los momios de ganador, que son un buen punto de partida:

Estadio: Estadio Nemesio Díez, Toluca, México.

Estadio Nemesio Díez, Toluca, México. Fecha y hora: Domingo, 2 de julio de 2023, 11:00 AM E.T.

Domingo, 2 de julio de 2023, 11:00 AM E.T. 1X2: Toluca (-227) | Empate (+333) | Necaxa (+500)

Cómo llega Toluca al partido

Los Diablos Rojos comienzan este Torneo de Apertura 2023 en casa y con ganas de reivindicarse. La campaña anterior no lo hicieron tan mal y vienen de 5 partidos en los que únicamente han perdido 1 vez (2 victorias y 2 empates). El último encuentro, eso sí, fue un empate de pretemporada en Salt Lake contra Club América, pero no tiene mucho interés para los pronósticos Toluca vs Necaxa, ya que en Toluca jugaron muchos juveniles.

El gran argumento aquí es el de Toluca jugando en casa, pues se siente fuerte en su casa (no perdió ni un solo juego en el Torneo de Clausura 2023, terminando con 5 victorias y 3 empates). Además, Necaxa no ha sido capaz de ganar a Toluca en los últimos 4 enfrentamientos. Con estos datos, uno de los mejores pronósticos Toluca vs Necaxa puede ser el de GANA TOLUCA HÁNDICAP ASIÁTICO -1.5 a momio +110.

Cómo llega Necaxa al partido

En el otro lado de los pronósticos Toluca vs Necaxa, el equipo visitante vuelve con ganas de olvidar la penosa imagen que dio en el Torneo de Clausura 2023 Liga MX, donde no quedó último de milagro. En sus últimos 7 partidos hay brotes verdes, pues no perdió en 5 de ellos (2 victorias y 3 empates). Además, viene de empatar en su último partido de pretemporada, lo que puede hacerle sentir competitivo de cara a afrontar este choque ante Toluca.

Pero claro, fuera de casa tiene un registro trágico, donde solo fue capaz de meter 6 goles en la campaña anterior. Además, encajó 13, lo que hace una diferencia brutal e insostenible si se busca competir. Todo ello para registrar únicamente 1 victoria y ser humillado prácticamente en cada salida. De ahí que los pronósticos Toluca vs Necaxa sitúen al equipo dirigido por Rafael Dudamel a momio +500 (no tocar).

Pronósticos Toluca vs Necaxa Torneo de Apertura Liga MX 2023 jornada 1

Aparte de la apuesta con hándicap -1.5 a que gana Toluca, otros pronósticos Toluca vs Necaxa interesantes son los siguientes:

Ambos equipos anotarán NO (+210) : Uno de los pronósticos Toluca vs Necaxa más atractivos es este AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO), ya que se paga por encima de la par. Si tenemos en cuenta lo mucho que le cuesta anotar a Necaxa fuera de casa, debería salir con relativa facilidad salvo relajación de Toluca. Eso sí, como puede haber gol en cualquier jugada aislada (ya sabemos cómo es el fútbol), recomendamos que se haga a stake bajito, es decir, pocos pesos.

: Uno de los pronósticos Toluca vs Necaxa más atractivos es este AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO), ya que se paga por encima de la par. Si tenemos en cuenta lo mucho que le cuesta anotar a Necaxa fuera de casa, debería salir con relativa facilidad salvo relajación de Toluca. Eso sí, como puede haber gol en cualquier jugada aislada (ya sabemos cómo es el fútbol), recomendamos que se haga a bajito, es decir, pocos pesos. Toluca anotará en ambas mitades (-100): Toluca es el máximo favorito en estos pronósticos Toluca vs Necaxa Liga MX 2023, por lo tanto, si quieres hinchar un poco la cuota y ni siquiera necesitar que gane el equipo local, este pick es muy interesante. Se trata de que Toluca marque en el 1er tiempo y en el 2º. Con lo fuerte que es Toluca en casa y lo malo que es Necaxa fuera, ¡apuesta segura!

Recuerda que para hacer los mejores pronósticos Toluca vs Necaxa hay que estudiar a fondo cada variable. Lo aquí recogido es una recomendación, no un consejo de inversión, por lo que antes de colocar tu apuesta debes hacer tus propios avances. Además, no olvides apostar con responsabilidad y solo en las mejores casas de apuestas deportivas mexicanas, ¡que son las que te reciben con bonos de bienvenida espectaculares!