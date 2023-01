¿Qué debes saber sobre Chivas?

El CD Guadalajara recibe al Toluca tras un empate a cero a domicilio frente al Atlético de San Luis. Pese al resultado, CD Guadalajara dominó, con un 70 % de posesión y muchas ocasiones de gol (5 tiros a puerta). Sin embargo, el empate hace justicia a su capacidad ofensiva que, en las últimas fechas, está en entredicho. No en vano, el promedio de goles por juego del equipo es de apenas 0.83 goles en los últimos 6 choques.

Eso sí, pese a este ratio goleador bajo, marca con regularidad (8 de los últimos 10 choques oficiales). Lo que ocurre es que no suele golear y, además, sufre bastante para anotar tanto fuera de casa como jugando de local. Por otro lado, acostumbra a encajar goles (9 de los últimos 10 partidos), aunque no muchos. Por tanto, dos momios interesantes para un pronóstico Chivas vs Toluca serían los de - 2.5 goles (-105) y NO ANOTARÁN AMBOS EQUIPOS (+105).



¿Qué debes saber sobre Toluca?

En el otro lado tenemos a Toluca, que empató contra Club América 2-2, un resultado magnífico si tenemos en cuenta que Club América es uno de los equipos más importantes del país. Y dicho choque tuvo un 50 % de posesión con 18 ocasiones de gol, algo que no está nada mal. Porque Toluca es un equipo poderoso que en el Torneo de Apertura apenas perdió 4 partidos, aunque sufrió para ver portería fuera de casa.



Por otro lado, la reciente final del Torneo de Apertura 2022 Liga MX lograda por Toluca (aunque perdió por un abultado global de 8-2 frente Pachuca) debería darle confianza para afrontar este Torneo Clausura. Eso sí, la estadística para este partido no está a favor de Toluca, que lleva 13 visitas a CD Guadalajara sin ganar. Por tanto, un momio interesante para un pronóstico Chivas vs Toluca es el del empate, que se paga muy bien (+240).



Antecedentes de los partidos entre Chivas y Toluca



En partido oficial, Toluca lleva sin ganar a Chivas desde 2012, más de una década. Más allá de eso, los últimos 20 partidos entre ambos conjuntos se saldan con esta estadística:

Chivas: 5 partidos ganados.

Empate: 10.

Toluca: 5 partidos ganados.

En los últimos 4 partidos entre ambos, Toluca no ha sido capaz de pasar del empate. Ya hablábamos de que la cuota a empate es interesante, sin embargo, estadísticamente la tendencia tiene que revertirse en algún momento. Teniendo en cuenta, además, que Chivas no se muestra fiable ni ofensiva ni defensivamente, y que Toluca viene de empatar contra un equipo puntero como Club América, un pronóstico Chivas vs Toluca acertado puede ser el del Toluca ganador a +240.

Chivas vs Toluca probabilidades



Con todos los datos en la mano, y más allá de lo dicho hasta ahora, estas son 3 recomendaciones interesantes para tu pronóstico Chivas vs Toluca:

AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN (NO) y GANA TOLUCA : Teniendo en cuenta las estadísticas goleadoras y que la tendencia de Toluca (lleva diez años sin ganar en casa de Chivas) debe cambiar, se trata de un supermomio: +550.

: Teniendo en cuenta las estadísticas goleadoras y que la tendencia de Toluca (lleva diez años sin ganar en casa de Chivas) debe cambiar, se trata de un supermomio: +550. Resultado exacto (0-1) : Siguiendo con las apuestas arriesgadas, pero con mucho valor, tenemos esta a resultado exacto. Toluca debe revertir la estadística de una vez por todas, mientras que Chivas apenas anota, pero tampoco es que le marquen muchos goles. ¿El momio? +1100.

: Siguiendo con las apuestas arriesgadas, pero con mucho valor, tenemos esta a resultado exacto. Toluca debe revertir la estadística de una vez por todas, mientras que Chivas apenas anota, pero tampoco es que le marquen muchos goles. ¿El momio? +1100. Hándicap asiático +0.5 Toluca: Una apuesta menos arriesgada pero que tiene muchas opciones de salir es este +0.5 para Toluca. La apuesta sería ganadora en caso de empate o victoria de Toluca. Los momios, sin ser exagerados, son bastante atractivos: -125.

Momios Chivas Toluca

Para hacer un pronóstico Chivas vs Toluca que realmente merezca la pena, hay que hacerlo en las mejores casas de apuestas deportivas online de México. Para ello, dispones de opciones como bet365 México y Codere México, que además de brindar bonos de bienvenida a nuevos clientes y promociones regulares a aquellos usuarios leales, son dos opciones magníficas si buscas un pronóstico Chivas vs Toluca que se pague bien:

Cómo ver el Chivas vs Toluca

Como siempre, no perder huella del Chivas vs Toluca, puedes seguir la cobertura a través de TV Azteca Deportes. El juego tendrá lugar el sábado 21 de enero a la noche (10:10 p. m.).