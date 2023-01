Pronósticos y momios para el Necaxa vs Cruz Azul | Liga MX

¿Qué debes saber sobre Necaxa?

Actualmente, el Necaxa ocupa la última posición de la clasificación de este Torneo Clausura 2023. No es alarmante, ya que apenas llevamos dos fechas. Perdió en su estreno 2-3 frente al Atlético San Luis, mientras que en su segundo juego salió derrotado a domicilio por 2-1. Eso sí, si sumamos fechas del Torneo de Apertura 2022 + Fase de Grupos (Copa por México, partidos no oficiales), Necaxa lleva 12 partidos sin ganar, ¡un dato significativo sobre el nivel de confianza del equipo!

Asimismo, su rendimiento en casa no mejora, por lo que no está siendo de estos planteles que hacen de su estadio un fortín. Y defensivamente parecen no ser confiables, ya que han permitido goles en 11 de sus últimos 13 partidos. Por tanto, su momio +130 puede resultar corto para un pronóstico Necaxa vs Cruz Azul que incluya mercado 1X2 y Necaxa como ganador. ¿O tal vez sí porque Cruz Azul llega a este encuentro todavía peor?

¿Qué debes saber sobre Cruz Azul?

Ahora toca el reverso de la moneda, Cruz Azul. ¿Tan mal llega para dar como superfavorito a Necaxa en el pronóstico Necaxa Cruz Azul? En dos jornadas de este Torneo de Clausura 2023 Liga MX tampoco ha ganado un partido, pero, al menos, ha empatado a domicilio ante Tijuana. El otro juego lo perdió por 2-3 en su feudo ante Monterrey. Curiosamente, es en casa donde aumenta prestaciones, aunque lleva tres partidos sin perder fuera de ella.

Asimismo, el nivel de confianza de Cruz Azul debe ser algo superior al de Necaxa. No en vano, y aunque haya sido un torneo de pretemporada, viene de proclamarse campeón de la Copa Sky frente a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, defensivamente siguen la estela del Necaxa, mostrándose poco sólidos (han permitido goles en 8 de sus últimos 12 encuentros, aunque varios de ellos no son oficiales, ya que pertenecen a la Copa Sky MX). Teniendo esto en cuenta, el momio a AMBOS EQUIPOS MARCAN a -133 parece una apuesta casi segura. Pero para eso hay que tener en cuenta los antecedentes.

Antecedentes de los partidos entre Necaxa y Cruz Azul

El último enfrentamiento tuvo lugar el 13 de diciembre de 2022 en partido de la Fase de Grupos de la Copa por México o Copa Sky. Aunque no es un partido oficial, es el antecedente más cercano en el tiempo. Terminó con empate a 0-0 en una Fase de Grupos en la que Necaxa ocupó la última plaza sin victoria alguna. ¿Y el último enfrentamiento oficial? El 31 de julio del año 2022 con victoria para Cruz Azul en su feudo por 1-0.

Y esta victoria indica una clara tendencia, ya que de los 20 partidos previos entre ambos, oficiales, claro está, el bagaje es el siguiente:

Necaxa: 5 partidos ganados.

Empate: 4 partidos.

Cruz Azul: 11 partidos ganados.

Por tanto, el momio a victoria de Cruz Azul, que está en +200, tiene mucho valor con tales precedentes estadísticos y el estado de forma en el que Necaxa llega al duelo. Que sí, que Cruz Azul llega con numerosas bajas entre lesionados y sancionados, ¿pero de verdad +200?

Necaxa vs Cruz Azul probabilidades

Una vez echado el vistazo a algunos datos de interés, estas son las 3 predicciones que más nos llaman la atención en lo relativo a un pronóstico Necaxa vs Cruz Azul:

Empate o victoria de Cruz Azul: Si no quieres arriesgar demasiado, este momio de -175 es estadísticamente una apuesta muy probable.

Más de 2.5 goles: Si nos ceñimos a las estadísticas del Torneo Clausura 2023, se ha cumplido en 3 de los 4 partidos de Necaxa y Cruz Azul, por lo que un momio -105 es bastante atractivo.

Resultado Cruz Azul + Ambos equipos anotarán: Para aquellos a los que les guste el riesgo, este momio +500 es muy interesante, pero, lógicamente, conlleva mucho riesgo.

