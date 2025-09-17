PSG 1-0 Atalanta en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la jornada 1 de la UEFA Champions League hoy 17 de septiembre?, marcador online

Paris Saint Germain y Atalanta de Bérgamo se ven las caras en la ciudad francesa en el que será el debut de ambos clubes en la presente UEFA Champions League. El actual monarca de la competición querrá iniciar con el pie derecho su nueva travesía a través del certamen europeo y el primer paso será ante los italianos.

Por parte del cuadro de Bérgamo, los pupilos de Ivan Júric querrán dar la campanada en la primera jornada y sacar unidades en una de las canchas más complicadas del Viejo Continente. En tanto, los de Luis Enrique tratarán de cumplir los pronósticos y ponerse en lo más alto de la clasificación con un triunfo.