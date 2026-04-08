PSG 1-0 Liverpool: dónde ver EN VIVO resultado minuto a minuto de la ida Cuartos de Final de la Champions League HOY 8 de abril
PSG vs Liverpool chocan en los cuartos de final partido de ida de la UEFA Champions League. La cita es a las 13:00 horas, horario de México. Sigue con nosotros el minuto a minuto en vivo de todo lo que pasa en el partido.
El Parque de los Príncipes, casa del PSG tendrá los reflectores este miércoles 8 de abril para celebrar el duelazo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain mide fuerzas ante el siempre peligroso Liverpool FC en un enfrentamiento que promete intensidad y mucha emoción como suelen ser estos encuentros y más aún en esta determinante etapa.
El PSG llega fortalecido pues en su compromiso más reciente de la Ligue 1, el PSG se impuso con autoridad 3-1 al Toulouse, consolidando su dominio en el campeonato local.
Los "Reds" en cambio perdieron la brújula y vienen de sufrir un duro golpe en los cuartos de final de la FA Cup, donde fueron goleados 4-0 por el Manchester City. Este resultado obliga a los reds a retomar el paso, pero en un juego de alta exigencia.
El resultadomás inmediato fue en los octavos de final de la edición pasada (marzo de 2025), pues luego de un 1-1 glbal, el PSG eliminó al Liverpool en una agónica tanda de penaltis (4-1).
Horario en México y dónde seguir en vivo el PSG vs Liverpool
El partido del PSG vs Liverpool comienza a la 1:00 PM tiempo del centro de México y diferentes plataformas transmitirán el cotejo.
Alineaciones del PSG vs Liverpool
Los 11 jugadores del PSG
39 Safonov
2 Hakimi
5 Marquinhos
51 Pacho
25 Mendes
33 Zaire-Emery
17 Vitinha
87 Neves
14 Doue
10 Dembele
7 Kvaratskhelia
Los 11 jugadores del Liverpool
25 Mamardashvili
6 Kerkez
4 Van Djik
5 Konate
2 Gomez
10 Mac Allister
38 Gravenberch
7 Wirtz
8 Szoboszlai
30 Frimpong
22 Ekitike