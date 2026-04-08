PSG 1-0 Liverpool: dónde ver EN VIVO resultado minuto a minuto de la ida Cuartos de Final de la Champions League HOY 8 de abril

El Parque de los Príncipes, casa del PSG tendrá los reflectores este miércoles 8 de abril para celebrar el duelazo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain mide fuerzas ante el siempre peligroso Liverpool FC en un enfrentamiento que promete intensidad y mucha emoción como suelen ser estos encuentros y más aún en esta determinante etapa.

El PSG llega fortalecido pues en su compromiso más reciente de la Ligue 1, el PSG se impuso con autoridad 3-1 al Toulouse, consolidando su dominio en el campeonato local.

Los "Reds" en cambio perdieron la brújula y vienen de sufrir un duro golpe en los cuartos de final de la FA Cup, donde fueron goleados 4-0 por el Manchester City. Este resultado obliga a los reds a retomar el paso, pero en un juego de alta exigencia.

El resultadomás inmediato fue en los octavos de final de la edición pasada (marzo de 2025), pues luego de un 1-1 glbal, el PSG eliminó al Liverpool en una agónica tanda de penaltis (4-1).

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Horario en México y dónde seguir en vivo el PSG vs Liverpool

El partido del PSG vs Liverpool comienza a la 1:00 PM tiempo del centro de México y diferentes plataformas transmitirán el cotejo.

Alineaciones del PSG vs Liverpool

Los 11 jugadores del PSG

39 Safonov

2 Hakimi

5 Marquinhos

51 Pacho

25 Mendes

33 Zaire-Emery

17 Vitinha

87 Neves

14 Doue

10 Dembele

7 Kvaratskhelia

Los 11 jugadores del Liverpool

25 Mamardashvili

6 Kerkez

4 Van Djik

5 Konate

2 Gomez

10 Mac Allister

38 Gravenberch

7 Wirtz

8 Szoboszlai

30 Frimpong

22 Ekitike