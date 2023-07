Cobertura Pumas vs Mazatlán EN VIVO | Jornada 2, Apertura 2023

Pumas recibe a Mazatlán en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023. Dirigidos por Antonio Mohamed, el Club Universidad Nacional se presenta en casa luego de haber sumado sus primeros tres puntos en su visita a Tijuana, encuentro que terminaron ganando ante Xolos por marcador de 3-2.

Del otro lado, la escuadra de ‘La Perla del Pacífico’ encara el compromiso tras haber igualado en el Estadio Kraken ante Pachuca.

A media semana, el conjunto del Pedregal hizo oficial la llegada de sus refuerzos. Gil Alcalá, Robert Ergas, Nathan Silva, Lisandro Magallán y Gabriel Fernández, fueron las incorporaciones del cuadro de la UNAM para la presente campaña.

Para el juego de este 9 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, en el once titular del ’Turco’ para enfrentar al equipo de Sinaloa únicamente aparece el zaguero brasileño Nathan Silva, dejando a otros refuerzos como Robert Ergas, el ‘Toro’ Fernández y Gil Alcalá en el banquillo. Por su parte, Lisandro Magallán, quien llegó al Club Universidad Nacional procedente del Elche de España, no aparece en la banca debido a que su registro no se ha podido completar.

Desde que Mazatlán se encuentra en la Primera División de la Liga BBVA MX, el conjunto dirigido por Ismael Rescalvo no ha podido ganarle a Pumas, teniendo un registro de cuatro empates y dos derrotas a lo largo de seis partidos.

Alineaciones Pumas vs Mazatlán

Pumas: Julio González, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Adrián Alerte, Arturo Ortíz, Eduardo Salvio, César Huerta, Ulises Rivas, José Caicedo, Juan Ignacio Dinenno y Gustavo Del Prete.

Mazatlán: Hugo González, Néstor Vidrio, Jair Díaz, Facundo Almada, Roberto Meráz, Bryan Colula, Alan Medina, Eduard Bello, Sergio Flores, Jefferson Intriago y Luis Amarilla.

