¿Qué es el Cash Out en apuestas y cómo funciona el Cierre Anticipado?

Preguntarse qué es el Cash Out en apuestas es algo habitual entre los nuevos jugadores que llegan a la escena del mercado de pronósticos deportivos. En este artículo te damos las claves para comprender mejor esta herramienta que ha revolucionado la forma de apostar de muchos usuarios.

¿Qué es el Cash Out en apuestas y cómo se originó?

El concepto de Cash Out proviene originalmente de los mercados financieros, sin embargo, las bookies adoptaron el término hace unos años. Pero, ¿qué es el Cash Out en apuestas exactamente? En pocas palabras y para ser directos, el Cash Out es una función que permite a los jugadores cerrar una apuesta antes de que finalice el evento. Esta opción es realmente útil si el partido no va en favor de tu pronóstico o si prefieres asegurar una ganancia antes de que termine el encuentro.

La casa de apuestas pionera en introducir la opción Cash Out a sus clientes fue Betfair allá por 2011. Desde entonces, los mejores operadores han ido incluyendo el Cierre Anticipado en sus plataformas para ofrecer a los clientes mayor flexibilidad y control sobre sus pronósticos. A día de hoy, en México, el Cash Out no está disponible en todos los operadores, pero sí en las mejores casas de apuestas del país.

¿Cómo funciona el Cash Out?

Más que saber qué es el Cash Out en apuestas, conviene aprender cómo funciona esta herramienta. El Cash Out o Cierre Anticipado se puede usar para dos fines:

Asegurar una parte de las ganancias potenciales de la apuesta si el evento se pone a favor de tu pronóstico.

Minimizar pérdidas si el desarrollo del evento se pone en contra de tu pronóstico.

El monto que el operador te entrega después de cerrar tu apuesta anticipadamente depende de varios factores, como el tiempo restante para el final del partido y las cuotas.

El valor que recibes al usar Cash Out se calcula en tiempo real: si el evento va a favor de la apuesta, recibirás un monto mayor que si el evento va en contra de tu pronóstico. Lo que es fijo, es que este valor siempre será menor que el potencial de ganancia total de la apuesta. Es algo comprensible, ya que la casa de apuestas aplica una comisión y asume un riesgo al permitirte cerrar la apuesta antes de tiempo.

Ejemplos prácticos

Mira estos ejemplos para comprender mejor qué es el Cash Out en apuestas:

Imagina un partido Club América vs. Chivas en el que la victoria de Águilas se paga con una cuota de 2.0. Si apuestas $500 MXN por ellos y ganan, recibirías $1.000 MXN. Sin embargo, si el partido va 1-0 en el descanso, la casa de apuestas podría ofrecerte un Cash Out de $750 MXN. Es decir, podrías asegurar una ganancia de $250 MXN sin importar el resultado final del partido.

Ahora imagina un escenario en el que apuestas $200 MXN por tu equipo de básquetbol preferido, pero en el tercer cuarto va perdiendo por una diferencia de 12 puntos. El operador de apuestas deportivas podría ofrecerte un Cash Out de $60 MXN. Con ese cierre anticipado recuperarías una parte del dinero invertido en la apuesta y minimizarías las pérdidas potenciales.

Tipos de Cash Out

Ahora que ya sabes qué es el Cash Out en apuestas y cómo funciona, es hora explicar los tipos de Cash Out o Cierre Anticipado que las casas de apuestas ofrecen en sus plataformas.

Cash Out estándar o total: te permite cerrar anticipadamente la apuesta completa, independientemente del resultado final del evento.

Por ejemplo, si apuestas $300 MXN por un equipo con una cuota de 3.0 y va ganando al llegar el descanso del partido, la casa de apuestas puede ofrecerte un Cash Out de $600 MXN. Si aceptas, recibirás esos $600 MXN independientemente de que finalmente gane o no.

Cash Out parcial: te permite cerrar solo una parte del ticket de apuesta.

Por ejemplo, si apuestas $400 MXN por tu equipo con una cuota de 2.0 y va ganando en el descanso. La casa de apuestas puede ofrecerte un Cash Out parcial de $300 MXN por la mitad de tu apuesta. Si aceptas, recibirás $300 MXN y todavía tendrás $200 MXN apostados en el resultado final del partido.

Cash Out programado: esta función novedosa solo está disponible en algunas casas de apuestas. Con la opción del cierre anticipado automático puedes configurar un valor para que tu apuesta se cierre de forma automática si el Cash Out ofrecido llega a ese monto.

Por ejemplo: configuras un Cash Out programado de $400 MXN en una apuesta de $200 MXN. En el momento que la casa de apuestas ofrezca un Cash Out por ese importe, la apuesta se cerrará de manera automática y los 400 pesos se acreditarán en el saldo de tu cuenta.

Ventajas y desventajas de usar Cash Out

El Cash Out es una herramienta útil, pero debe usarse con estrategia. Sobre todo, es importante entender completamente qué es el Cash Out en apuestas y cuándo usarlo. Como cualquier herramienta de juego, el Cierre Anticipado tiene sus ventajas y también algunos inconvenientes que enseguida repasamos.

Ventajas

Te permite asegurar ganancias antes de que el partido termine, pase lo que pase con el resultado final.

Puedes usar el Cash Out para minimizar pérdidas en el caso de que el resultado no juegue a tu favor.

El Cash Out también te da más control sobre tus pronósticos porque puedes operar con mayor libertad a la hora de continuar con una apuesta o cerrarla en cualquier momento.

Desventajas

No todas las bookies ofrecen la opción de Cash Out, y cuando lo hacen, no siempre está disponible para todos los encuentros o juegos.

ofrecen la opción de Cash Out, y cuando lo hacen, no siempre está disponible para todos los encuentros o juegos. Si optas por el Cierre Anticipado y tu apuesta resulta ganadora al final, habrás perdido una parte de las ganancias potenciales.

Puede tentarte a tomar decisiones no meditadas, como hacer Cash Out en el primer minuto que tu equipo va perdiendo, cuando podría recuperarse más tarde.

Top 5 Casas de apuestas con Cash Out en México

Por último, en esta guía sobre qué es el Cash Out en apuestas y cómo funciona, te mostramos los operadores más populares que ofrecen la opción de Cierre Anticipado.

bet365

La casa de apuestas británica líder mundial ofrece una multitud de mercados de apuestas deportivas con cientos de eventos disponibles cada día. Una de las secciones más demandadas es la de apuestas en vivo y, por supuesto, el Cash Out y la función TV no faltan. Además del Cash Out estándar, bet365 te brinda la opción de hacer Cash Out parcial y también te da la opción de configurar el cierre anticipado programado.

Betsson

El operador sueco galardonado con una decena de premios por su excelente funcionamiento y atención al cliente, también cuenta con función de Cierre Anticipado. Betsson incluye apuestas en directo y retransmisiones en streaming para que tengas una experiencia completa en su plataforma.

Betano

Betano es una reputada casa de apuestas de origen griego que actualmente opera internacionalmente en países como México, Canadá, Alemania, Brasil, Portugal, Chile, República Checa, Perú, Ecuador, etc. La bookie ofrece la opción de Cash Out en varios mercados de fútbol, básquetbol, tenis, o voleibol, entre otros.

1xbet

El gigante ruso de los deportes y juegos de casino no podía quedarse fuera de este artículo sobre qué es el Cash Out en apuestas. Es famoso por su excepcional cobertura de eventos deportivos y apuestas de otra índole, como espectáculos o política. Además, su sección de apuestas en vivo también cubre numerosos mercados deportivos y ofrece streaming en directo de las mejores ligas y campeonatos. Esta sección se complementa con la opción Cash Out total y parcial, así que tendrás flexibilidad total en tus apuestas.

Novibet

Por último, una de las casas de apuestas preferidas de los mexicanos, Novibet, también nos ofrece la oportunidad de usar Cash Out en su plataforma. Destaca por las novedosas secciones como Noviladies, orientada al público femenino, y Novileague, donde se pueden ganar premios y activar promociones.