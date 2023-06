Qué es el rollover en Ganabet y cómo funciona: todos los detalles

La popular casa de apuestas mexicana cuenta con promociones de bienvenida muy ventajosas para los nuevos usuarios, pero ¿qué es el rollover en Ganabet?

Qué es el rollover en Ganabet

Uno de los términos clave que todo jugador debe conocer en el fascinante mundo de las apuestas en línea es el “rollover”.

El rollover es un requisito que se aplica a los bonos y promociones que ofrecen las casas de apuestas y casinos en línea como Ganabet. Este requisito establece la cantidad de veces que debemos apostar el monto del bono (o de la suma del bono y el depósito) antes de poder retirar las ganancias obtenidas con él. Es importante entender qué es el rollover en Ganabet y cómo funciona para aprovechar al máximo las ofertas disponibles.

¿Por qué existe el rollover?

El rollover existe para proteger a las casas de apuestas y casinos en línea de posibles abusos por parte de los usuarios. Si no existiera este requisito, un jugador podría registrarse, obtener una promoción, apostar una vez y luego retirar las ganancias sin realmente participar en el juego. Si se diera este caso, podría traducirse en pérdidas significativas para las plataformas de apuestas, y a su vez afectar negativamente la calidad de sus servicios.

Cómo funciona el rollover en Ganabet

En Ganabet, cada promoción tiene sus propios requisitos de rollover. Por lo general, los bonos para apuestas en eventos deportivos tienen un rollover más bajo que los bonos para juegos de casino. Además, los juegos de casino tienen diferente porcentaje de contribución al rollover y algunos están excluidos de los requisitos de apuesta, como los jackpots. Por esta razón, es fundamental leer y entender los términos y condiciones de cada promoción antes de participar en ella.

Para entender mejor qué es el rollover en Ganabet vamos a verlo con ejemplos claros. Analizaremos los bonos de bienvenida que están disponibles actualmente en Ganabet México y veremos qué rollover tiene cada uno.

Ganabet bono sin depósito

El bono de bienvenida sin depósito Ganabet nos brinda $400 MXN solo por registrarnos en la plataforma. Se puede usar para apostar en deportes o para probar los más de 1.000 juegos disponibles en el casino en línea Ganabet. Solo hay que registrarse a través de nuestros enlaces y seleccionar entre el bono deportes o el bono casino a la hora de abrir la nueva cuenta de usuario.

En el caso del Ganabet bono sin depósito para apuestas deportivas, los requisitos de apuesta para liberar las ganancias del bono son los siguientes:



Rollover: x15 veces el monto del bono en apuestas con cuotas +100 o superiores.

El límite máximo de ganancias que se pueden generar con el saldo del bono es de $1.000 MXN.

Para liberar el bono, es obligatorio hacer un depósito de al menos $300 MXN en tu cuenta y apostar al menos $300 MXN en apuestas con momio Even (+100) o mayores.

Las apuestas en juegos virtuales no contribuyen a liberar el bono.

La vigencia del Ganabet bono sin depósito para deportes es de 30 días desde su activación.

El rollover x15 significa que debemos apostar 15 veces la cantidad que nos otorga el bono (en total apostaremos 400*15 = 6.000) para poder retirar sus ganancias.

Por su parte, el Ganabet bono sin depósito para casino no es redimible. Los $400 MXN que nos brinda el operador son para fines recreativos. Es decir, sirve para que pruebes la oferta de juegos disponibles en la plataforma. Por este motivo, el bono sin depósito para casino no tiene rollover.

Ganapack deportes

Se trata de un triple bono que se puede conseguir a través de 3 depósitos en la plataforma y te brinda un total de hasta 11.000 pesos mexicanos.



Ganapack apuestas deportivas Porcentaje recibido Cantidad máxima otorgada 1º depósito 100% $5.000 MXN 2º depósito 50% $3.000 MXN 3º depósito 30% $3.000 MXN

En este caso, los requisitos de apuesta ligados al bono son los siguientes:



Es necesario realizar un depósito mínimo de $100 MXN.

El rollover de cada uno de los bonos es de x5 el monto del bono sumado al monto del depósito.

Hay que apostar el saldo total 5 veces en apuestas con momios de -200 o superiores.

Las apuestas en juegos virtuales, las apuestas hándicap, las apuestas de totales y las apuestas par/impar están excluidas de los requisitos de apuesta.

Las ganancias están limitadas a tres veces el valor de cada bono recibido.

Como vemos, este bono tiene un rollover de x5, lo que significa que en total apostaremos 5 veces la cantidad del bono + la cantidad depositada para tener derecho a liberar las ganancias.

Ganapack casino

De igual forma que el Ganapack deportes, con este triple bono para casino puedes obtener hasta 11.000 pesos mexicanos por tus 3 primeros depósitos en el operador.



Ganapack casino Porcentaje recibido Cantidad máxima otorgada 1º depósito 100% $5.000 MXN 2º depósito 50% $3.000 MXN 3º depósito 30% $3.000 MXN

Para activar esta promoción se debe depositar como mínimo $200 MXN.

El rollover para cada uno de los bonos es de x30 la suma del monto del bono y el monto del depósito realizado.

Las apuestas en juegos virtuales y jackpots están excluidas de los requisitos de liberación del bono.

El valor máximo de la apuesta permitido es de $200 MXN.

Las ganancias están limitadas a tres veces el valor de cada bono recibido.

Como decíamos arriba, el rollover en bonos para juegos de casino suele ser superior al rollover que se aplica a los bonos para apuestas deportivas. En este caso vemos que el bono casino tiene un rollover de 30 veces la cantidad del bono + la cantidad del depósito, frente al rollover x5 del bono deportes.

Consejos para cumplir con el rollover en Ganabet

Llegados a este punto, esperamos que hayas comprendido qué es el rollover en Ganabet y cómo funciona. Para terminar, nos gustaría dejarte con algunas estrategias que se pueden aplicar para cumplir con los requisitos de rollover en Ganabet:



Lee los términos y condiciones: antes de aceptar cualquier oferta o promoción, lee atentamente los requisitos de apuesta y asegúrate de entenderlos por completo. El más mínimo error a la hora de cumplir estas condiciones puede suponer perder las ganancias generadas, así que mira bien el rollover, los momios, cantidades mínimas y máximas, así como las apuestas y juegos que se excluyen de la promoción. Mira bien el monto total sobre el que se aplica el rollover: en algunas ocasiones el rollover se aplica sobre el monto del bono, mientras que otras veces el rollover incluye el monto del bono + el monto depositado. Ten en cuenta la vigencia de la oferta: algunos bonos están activos por 7 días, mientras que otros los están por 15 o 30 días. Evalúa el tiempo que tienes para cumplir con los requisitos de liberación del bono y no lo dejes para el último momento. Diversifica tus apuestas: apuesta en diferentes eventos o juegos para aumentar tus posibilidades de ganar y cumplir con el rollover. Ten en cuenta qué tipos de apuestas y juegos no contribuyen a la liberación del bono.

No te apresures: cumplir con el rollover no es fácil y puede llevarte un tiempo. No te sientas presionado para apostar grandes cantidades a todo correr para liberar las ganancias cuanto antes, porque esto podría llevarte justo a lo contrario.