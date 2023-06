Qué es parlay en apuestas: Una aproximación a las apuestas combinadas

Cuando se trata de apuestas deportivas, hay varias modalidades disponibles. La más conocida es la opción de apuestas simples, que consiste en apostar a un único momio. Frente a estas, tenemos las apuestas combinadas. Si quieres saber qué es parlay en apuestas, así como los mejores consejos para ganar con ellas, ¡lee lo que recogemos a continuación!

¿Qué son las apuestas combinadas?

Para poder dar consejos sobre cómo hacer apuestas múltiples, lo primero que debes conocer es qué son las apuestas combinadas. Pues bien, qué es parlay en apuestas: básicamente, una apuesta en la que incluyes más de un momio. Puedes combinar cuantos desees, pero a medida que vas incorporando nuevos momios la apuesta se torna más complicada de ganar, ya que en una apuesta parlay no puedes fallar ningún pronóstico.

Las mejores casas de apuestas México ofrecen una gran cantidad de herramientas útiles para las apuestas combinadas. Por ejemplo, muchas de ellas ofrecen seguro (devolución en caso de fallar un pronóstico). Otras brindan la posibilidad de hacer apuestas combinadas con un boost en ganancias. Es decir, la casa de apuestas te da un extra de beneficios en caso de que aciertes tu apuesta parlay. Interesante, ¿no? Pero hay mucho más.

Cómo hacer apuestas parlay en las mejores casas de apuestas México

Para empezar, recomendamos estar registrado en una de las mejores casas de apuestas México online. Una vez registrado en una de las mejores casas de apuestas deportivas México, para hacer tu apuesta parlay solo tienes que proceder del siguiente modo:



Ve a la sección de DEPORTES general o al apartado de apuestas en vivo si quieres hacer una apuesta en directo. Busca tu deporte, competición y evento preferido. Selecciona un momio de uno de los mercados disponibles. Aparecerá un boleto de apuesta, pero será una apuesta simple. Ahora toca añadir más momios al boleto. Repite el punto 2 las veces que consideres oportuno para ir añadiendo nuevos momios. Cuando creas que ya es suficiente, podrás hacer una apuesta combinada a un momio que es el resultado de multiplicar todos los momios simples entre sí. ¡Coloca tu apuesta tras indicar cuántos pesos quieres arriesgar! ¡Recuerda que si no aciertas todos tus pronósticos, tu apuesta parlay se quedará en nada! Por ello, es recomendable dejar para el final desde un punto de vista cronológico la selección en la que menos confianza tienes. Podrás seguir cómo avanza tu apuesta parlay a través del apartado MIS APUESTAS de la plataforma.

Cómo ganar haciendo apuestas combinadas

No hay ningún truco mágico para ganar haciendo apuestas parlay. Pero ahora que sabes qué es parlay en apuestas, lo propio sería darte una serie de consejos para que, al menos, puedas aumentar las posibilidades de éxito a la hora de hacer una apuesta múltiple:



Aprovecha los bonos de bienvenida: Para ello, regístrate en muchas de las mejores casas de apuestas deportivas. De esta forma, podrás acceder a muchas promociones como nuevo cliente que te permitirán colocar apuestas parlay sin tanto riesgo. Huye de los momios bajos o las llamadas chiquicuotas: Opciones -1000 o cuotas 1.10 a 1 o inferiores no son rentables ni combinando. Siempre habrá algún pronóstico que falle, haciéndote perder la combinada. Mejor, ve a por momios algo más altos y combina menos selecciones. Entre tres y cinco selecciones es el número ideal: Sí, muchas casas de apuestas te incitan a combinar 15 o más selecciones para acceder a beneficios extras del 100 %, pero eso es puro azar. Lo mejor es combinar dos o tres selecciones, cinco como mucho. Así, sí podrás ser rentable. No temas cerrar tu apuesta: Si has acertado todos los pronósticos menos uno y el que te queda no te inspira demasiada confianza, puedes hacer dos cosas. La primera es vender tu apuesta para asegurar ganancias. La segunda es apostar a un mercado contrario para lograr el mismo efecto. Ya conoces el dicho: ¡más vale pájaro en mano que ciento volando!

Por supuesto, debes incluir también estrategias que aplicas a tus apuestas sencillas. Por ejemplo, debes tener un control exhaustivo de tu bankroll y no apostar nunca más de 10 unidades o 10 % de tu capital de apuestas. Además, para hacer apuestas parlay debes analizar al dedillo todas las selecciones que incluyas. No escatimes en ponderar datos y variables, ya que, si no, tus probabilidades de perder serán mayores.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer apuestas múltiples en vivo?

Por supuesto, pero tienes que tener presente que son más difíciles de colocar. Una apuesta parlay en directo depende de que los momios no varíen durante su colocación, y ya sabes que las cuotas en directo se van adaptando al transcurso del evento. Por otro lado, también puedes combinar apuestas en vivo con apuestas anticipadas, ¡impresionante!

¿Se pueden combinar selecciones de un mismo evento?

Solo a través de la herramienta CREAR APUESTA o BET BUILDER. Si dicho evento no dispone de ella, no podrás hacer tu apuesta parlay con selecciones del mismo evento. Esta herramienta es típica de las apuestas fútbol, tenis y baloncesto, pero está disponible también en otros deportes.

¿Son seguras las apuestas combinadas?

Cuando hablamos de apuestas, no hay nada seguro. Lo que sí está claro es que si sabes qué es parlay en apuestas y lo exprimes bien, la rentabilidad será mayor con apuestas simples. Sin embargo, ten en cuenta que siempre va a ser más fácil acertar una apuesta sencilla a momio -100 que una combinada de tres selecciones a momio -100. ¡Estudia bien tus movimientos y apuesta siempre con responsabilidad!