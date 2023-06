Horario y dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO

México vs Estados Unidos será el primer gran escenario para Diego Cocca al frente del equipo nacional, fundamental para validar su proceso de cara al mundial de 2026 y trabajar con mayor tranquilidad el arranque de la Copa Oro 2023. En medio de tanta incertidumbre y crítica, un buen resultado podría tranquilizar las aguas en su proyecto y silenciar los rumores que lo colocan fuera del banquillo.

Diego Cocca corre riesgo de perder su trabajo si no Nations League y Copa Oro: Gerardo Velázquez de León

Horario del México vs Estados Unidos

El México vs Estados Unidos se jugará en el Allegiant Stadium de Nevada, un encuentro que está programado para las 20:00 horas (Tiempo de la Ciudad de México) y que contará con los mejores planteles posibles de las dos selecciones para encarar la ida de las semifinales dentro de la Nations League. El último partido que los dos equipos jugaron fue de corte amistoso (ya con Diego Cocca al frente del equipo nacional), y culminó con un empate 1-1.

¿Dónde ver gratis?

México vs Estados Unidos lo podrás disfrutar completamente gratis en el sitio y app de Azteca Deportes; la mejor cobertura en todas las redes sociales, y por supuesto, la mejor transmisión se puede seguir en el Canal 7 con toda la previa desde las 19:30 horas. Un partido fundamental para validar el actual proyecto del técnico nacional.

Por otra parte, de acuerdo con los reportes del periodista Rubén Rodríguez, Henry Martin se perfila a ser el delantero titular en el México vs Estados Unidos de este 15 de junio. La experiencia del futbolista del América sería el factor determinante para efectuar esta decisión. Con lo cual, no significa que Santiago Giménez no vería minutos, de acuerdo con las filtraciones, los dos elementos verán participación en el frente ofensivo... por lo que la segunda mitad podría ser el escenario para el futbolista del Feyenoord.