Nota

Lando Norris, por la historia en Abu Dhabi: ¿Qué necesita para ganar su primer título en la F1?

Lando Norris está muy cerca de lograr el campeonato de la Fórmula 1 por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri. ¿Qué es lo que necesita el piloto?

que-necesita-lando-norris-ganar-primer-titulo-f1.jpg
Instagram: Lando Norris
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este fin de semana las acciones de la temporada 2025 de la Fórmula 1 terminarán con el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual podría ser histórico si es que Lando Norris se consagra en estas tierras. Ahora bien, ¿qué necesita el británico para alcanzar su primer título de la F1?

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Después de una temporada en la que McLaren ha dominado prácticamente de principio a fin, el GP de Abu Dhabi se presenta con tres pilotos que aún pueden ser campeones de la F1. Uno de ellos es Lando Norris, quien de obtenerlo se convertiría en campeón por primera vez a sus 26 años.

¿Qué necesita Lando Norris para ganar su primer título de F1?

Si Lando Norris obtiene la pole en el GP de Abu Dhabi, entonces obtendrá su primer campeonato desde su llegada a la F1 sin importar los demás resultados. Ahora bien, si el británico queda entre los primeros tres lugares de la carrera, también aseguraría el trofeo de la temporada 2025.

En este punto, es importante mencionar que, con 408 puntos, Lando Norris se mantiene en el primer lugar de la clasificación con una diferencia de 12 puntos sobre el segundo lugar Max Verstappen; de igual modo, tiene 16 unidades de diferencia sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Si termina en cuarto, necesita que Verstappen y Piastri no ganen el GP de Abu Dhabi, un hecho similar al que ocurre si termina en la posición 5, 6 y 7. Ahora bien, si Lando Norris tiene una pésima carrera y culmina en el octavo lugar, necesita que Verstappen sea tercero y que Piastri ni obtenga la pole, mientras que si termina noveno debe esperar a que Max y Oscar no queden en el podio.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Abu Dhabi de la F1?

El Gran Premio de Abu Dhabi , el cual terminará con la temporada 2025 de la Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana. Según lo establecido por el calendario, esta carrera está programada para el domingo 7 de diciembre en punto de las 07:00 horas, tiempo centro de México.

Fórmula 1
Lando Norris
