Rafa Puente arremete contra Pumas por falta de presupuesto

Aunque el paso de Rafael Puente del Río como director técnico de los Pumas fue breve, el estratega no olvida su estancia en el Pedregal y ha aprovechado su aparición en un programa televisivo para criticar a la directiva. Según sus palabras, cuando estuvo al mando de los felinos no había presupuesto ni quiera para firmar a jugadores de la Liga BBVA MX Expansión, algo que asegura cambio en cuanto Antonio ‘Turco’ Mohamed lo sustituyó en el puesto.

Para el Clausura 2023, los de la UNAM le dieron la oportunidad a Puente de tomar las riendas de uno de los equipos con mayor peso en el balompié mexicano. A pesar de las esperanzas que despertó su contratación, los resultados en el campo jamás se dieron y terminó saliendo antes de concluir su primer semestre como director técnico de los Pumas. En lugar del mexicano llegó el ‘Turco', quien no pudo meter al cuadro a Repechaje pero que llevó a la institución hasta las semifinales en el Apertura 2023.

Programa 7: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Te puede interesar: En Cruz Azul se interesan por ‘Ponchito’ González

“Te lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma en que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto”, expresó el estratega. “Deciden prescindir del proyecto, cortarlo. Llega Mohamed, insisto, no es culpa de Mohamed. No había un peso y de repente; Licha (Lisandro) Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, (Robert) Ergas, (Christian) Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo. Porque además de esos seis, cinco fueron titulares indiscutibles”.

La breve estadía de Rafa Puente al frente de Pumas

La relación entre los Pumas de la UNAM y Rafael Puente no fue lo que ambas partes esperaban. La llegada del técnico mexicano para el Clausura 2023 levantó expectativas en los universitarios, mismas que rápidamente se disiparon ante la falta de resultados. Lamentablemente, Puente abandonó al equipo antes de poder concluir su primer torneo al mando, dejando registro de tres victorias, dos empates y siete derrotas.

Te puede interesar: Las bajas del Club América para el Clausura 2024