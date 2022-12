Rafael Nadal: “CDMX es una de las ciudades más importantes del mundo”

Rafael Nadal se presentó en la Monumental Plaza de Toros México de la capital azteca para enfrentar a Casper ruud y habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre esta experiencia.

“Feliz de estar aquí en México. No puedo pedir nada más, siempre que estuve aquí me la pasé bien, me dieron un apoyo incondicional, mucho cariño, pero bueno, nunca estuve en la Ciudad de México y siempre es bonito tener experiencias nuevas y conocer nuevos lugares y es una de las ciudades más importantes del mundo y tener la oportunidad de poder jugar aquí con el público de la capital me da una gran ilusión”.

¿Cómo fue el 2022 de Rafael Nadal?

Por otra parte, el balear también hizo un balance de su 2022 en el que ganó dos Grand Slams y finalizó como número 2 del ranking mundial.

“Fue un año que tuvo diferentes etapas, muchos momentos inolivdables, muy emocionantes en una época difícil con muchos problemas físicos con lo cual, cuando llegas a final del año y haces el balance deportivo, pues es un año donde ganas dos grand slams, Acapulco, número 2 del mundo; pues siempre va a ser un año muy positivo”.