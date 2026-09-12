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Rayados de Monterrey vs Tigres UANL: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 12 de septiembre, Clásico Regio de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Se detiene la Sultana del Norte con una edición más del Clásico Regio entre los Rayados y Tigres, por sí faltara algo, Víctor Manuel Vucetich regresa a suelo albiazul con la camiseta rival.

Rayados Monterrey Tigres Clásico

Escrito por: Erick De la Rosa

Día especial en Nuevo León, día de Clásico Regio entre los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Matías Almeyda querrá probar las mieles de un triunfo ante el acérrimo rival en la Sultana del Norte, sin embargo, el sinodal se la sabe de todas todas en este tipo de partidos; Víctor Manuel Vucetich. Por sí fuera poco, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez podrían tener sus primeros minutos como futbolsitas del cuadro felino.

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