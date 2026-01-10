Rayados de Monterrey vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 1 del Torneo Clausura 2026; marcador online
Auténtico partidazo desde la Sultana del Norte, el bicampeón del futbol mexicano hace su aparición en la cancha de la Pandilla de Sergio Caneles y compañía.
Duelo de candidatos al título desde muy temprano en el Torneo Clausura 2026. Antonio Mohamed y su Toluca bicampeón aparecen en el Gigante de Acero para enfrentar a los Rayados de Monterrey. La Pandilla le dio la confianza nuevamente a Domenec Torrent y querrán dar un golpe de autoridad ante su gente frente al monarca del futbol mexicano. Por otro lado, el 'Turco' y sus pupilos querrán desmentir la famosa 'campeonitis' en una de las aduanas más complicadas de nuestro balompié.
Te puede interesar: Los jugadores que ilusionan a sus equipos en la Liga BBVA MX de cara al Clausura 2026