Betis 0-3 Atlético de Madrid: Ver en vivo y gratis el resultado del partido de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en la Copa del Rey 2026; marcador online
Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero de 2026 en lo que podría ser el debut de Álvaro Fidalgo tras dejar al América. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto en vivo con todo lo que pasa.
Llegó el día en el que disputa el partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey y están citados el Real Betis para verse las caras ante el Atlético de Madrid, un partido que luce muy serio y bravo para ambas escuadras, en el que destaca sobre todo para la afición mexicana, el posible debut de Álvaro Fidalgo con los beticos y el de Obed Vargas con el Atlético de Madrid.
No hay forma que los reflectores no apunten a estos futbolistas, que fueron fichados en estos últimos días y que han entrado en la convocatoria oficial, por lo que Pelegrinni y Simeone podrían mandarlos a la banca, alinearlos desde el inicio o bien enviarlos a la tribuna.
Fidalgo y Vargas traen ritmo de competencia y podrían aparecer, pero también podría ser parte de su integración el sumarse al grupo y esperar a que se acoplen y entiendan el funcionamiento de cada escuadra, pues tienen realmente pocas horas en sus respectivos equipos.
¿Dónde y a qué hora ver en vivo el resultado del Real Betis vs Atlético de Madrid de la Copa del Rey?
El partido corresponde a los Cuartos de Final de la Copa del Rey, y en España las aficiones han despertado mucha expectativa, pues mantienen un funcionamientos similar. En La Liga, Atlético es el tercer mejor equipo con 45 puntos sumados tras 22 juegos y el Betis acumula 35 puntos para ser el quinto escalón.
- Partido: Betis vs Atlético de Madrid
- Hora: 2:00 PM TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO
- Transmisión: Plataformas de La Liga
- Estadio: La Cartuja
A detalle, el partido de Cuartos de Final de Betis ante el Atlético
Las alineaciones oficiales del Betis vs Atlético de Madrid
Los 11 del Betis de Pellegrini
13.- Adrián
24.- Aitor Ruibal
5.- M. Bartra
3.- D. Llorente
16.- Diego Gomez
18.- Nelson Deossa
21.- Marc Roca
7.- Antony
8.- Pablo Fornals
10.- A. Ezzalzouli
9.- E. Ávila
Los 11 de Atlético de Madrid
1.- J. Musso
14.- M. Llorente
18.- M. Pubill
17.- David Hancko
3.- Matteo Ruggeri
20.- G. Simeone
8.- P. Barrios
6.- Koke
10.- Baena
7.- A. Griezmann
22.- Lookman