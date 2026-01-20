Real Madrid vs Mónaco: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 7 de la UEFA Champions League; marcador online

La Champions League 2025-26 regresa y en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid enfrenta al AS Mónaco.

El conjunto merengue llega con 12 puntos, ubicado en el séptimo puesto de la tabla, lo que por ahora le permite mantenerse en zona de clasificación directa a los octavos de final. Sin embargo, las derrotas ante Manchester City dejó dudas sobre su regularidad en la fase de liga. Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el equipo blanco busca recuperar confianza y aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales.

El Mónaco, por su parte, se encuentra apenas tres unidades por debajo de los españoles, lo que convierte este duelo en una auténtica batalla por la zona alta. El cuadro del principado llega con la motivación de enfrentar a Kylian Mbappé, quien se mide al club donde inició su carrera profesional, un ingrediente que añade un toque especial al partido.

En cuanto a las posibles alineaciones, el Real Madrid apostaría por un 4-3-3 con figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, acompañados por la seguridad de Thibaut Courtois en el arco. El Mónaco, dirigido por Sebastien Pocognoli, se presentaría con un 4-4-2 encabezado por Florian Balogun y Mika Biereth en ataque.

El Santiago Bernabéu será testigo de un partido de alta tensión: el Madrid necesita ganar para evitar caer a la zona de playoffs, mientras que el Mónaco busca dar un golpe de autoridad y meterse de lleno en la pelea por los boletos directos.

