Real Madrid va por otra joven promesa en el ataque

El Real Madrid continúa trazando su hoja de ruta a largo plazo y, dentro de ese plan, ha surgido con fuerza el nombre de Kees Smit, una de las joyas más prometedoras del fútbol neerlandés. El joven mediocampista del AZ Alkmaar, de apenas 19 años, ha llamado la atención de la dirección deportiva del club blanco gracias a su crecimiento acelerado y a sus recientes actuaciones a nivel internacional.

Smit se consolidó como una de las grandes revelaciones del Campeonato Europeo Sub-19, torneo en el que fue pieza clave para que Países Bajos levantara el título. Su rendimiento le valió el reconocimiento como el jugador más destacado del certamen, confirmando lo que ya venía mostrando en la Eredivisie: personalidad, inteligencia táctica y una notable capacidad para influir en ambas áreas del campo.

Desde Valdebebas, el seguimiento a Kees Smit responde a la estrategia del Real Madrid de anticiparse al mercado y apostar por talentos jóvenes con proyección de élite. El club blanco valora especialmente su versatilidad en el mediocampo, su precisión en la distribución del balón y su madurez competitiva pese a su corta edad, cualidades que encajan con el perfil de futbolistas que ha incorporado en los últimos años.

Aunque por el momento no existe una oferta formal, distintos reportes indican que el Real Madrid mantiene informes constantes sobre su evolución. El AZ Alkmaar, consciente del interés que genera su jugador, no tiene prisa por vender y ha dejado claro que solo considerará una salida ante una propuesta acorde al potencial del futbolista, con cifras que podrían ser elevadas dentro del mercado europeo.

