Las adversidades que ha tendio que superar Bryan Lozano

Ser el hermano del Chucky Lozano no ha sido nada fácil para Bryan, quien a pesar de ser comparado con su hermano, busca hacer su propia historia dentro del futbol.

“Siempre ha habido mucha comparación, se da porque jugamos casi la misma posición, pero los perfiles son diferentes. Si tenemos mucha similitud, y yo me he dedicado a hacer muchas cosas que compaginan con él” aseguró en exclusiva con Azteca Deportes. }

El futbolista de 25 años ve como un ejemplo a seguir al jugador del Napoli y de la Selección Nacional, pues le gusta analizarlo para aprender.

“Me gusta encarar, meter goles, hacer asistencias, de chiquitos siempre fuimos rápidos, pero me gusta pues ver lo que se puede mejorar, siempre hay algo. Si él por alguna razón está allá, me gusta verlo para hacer algunas cosas que me ayuden en mi carrera, para poder triunfar”. agregó.

Bryan Lozano se va a probar a Europa

Ahora, será su turno para viajar a Europa a una nueva aventura, un reto que inicia el próximo 14 de octubre, pues irá a cuatro países, junto con su representante para probarse en clubes de Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía.

“Con mucha alegría, voy decidido; voy a triunfar, porque voy por lo que quiero y lo que sueño, entonces pues me veo muy feliz, sé que no es fácil un reto así, pero a pesar de las adversidades, uno siempre trata de salir adelante”, finalizó.