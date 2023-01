Revelan últimas imágenes de Pelé en el hospital de Sao Paulo

La hija de Pelé, Kely Nascimento quien fuera una de las personas que más información dio en torno a su padre hasta su muerte, publicó este jueves una serie de imágenes íntimas de la familia, en la que se ve a todos los miembros y personal del hospital junto al ex futbolista en sus últimos días.

Pelé murió el 29 de diciembre del 2022 en el nosocomio Albert Einstein de Sao Paulo, que tuvo internado al astro del deporte por semanas, hasta que no logró superar una insuficiencia cardiaca, perdiendo la vida.

Su hija, posteó en redes un emotivo mensaje para agradecer la atención de los miembros del hospital que trataron y sirvieron a la estrella del balompié mundial, elegido por muchos analistas y aficionados como el mejor jugador de todos los tiempos.

El mensaje de Kely Nascimento agradeciendo la atención a su padre, Pelé

“El hospital Albert Einstein es uno de los mejores hospitales del mundo, no hay duda de eso, así que es obvio que los profesionales que trabajan allí también lo son. Pero en realidad no es por eso que quiero hacerlo otra vez, gracias.

Yo vivo en Nueva York, donde todo lo mejor del mundo está disponible, pero estoy seguro que no hay otro hospital donde todos nosotros: hijos, hijas, nietas, nietos, esposa, bueno una GRAN familia, habríamos sido tan cariñosamente recibidos y prósperos ed, por tanto tiempo y con tanto tiempo consideración.

Sé que cuidar a Pelé es un honor pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey.

Desde médicos y médicos hasta limpiadores, no solo lo cuidasteis con una deferencia y cariño que no podía imaginar posible, también nos cuidaste, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar.

Y el momento en que lo que ninguno de nosotros realmente creíamos que sucedería, ese momento en que la profunda tristeza se mezclaba con la desesperación de llegar a los familiares más cercanos antes de las noticias y la ansiedad por lo que n les esperaba en los próximos momentos, entre drones y helicópteros y celulares que parecía estar vivo y gritando, todos ustedes de los otros equipos tomaron una posición de protectores no sólo de nosotros y Pelé sino también de la integridad espiritual y corporal de Edson.

Me gustaría publicar fotos de todos ustedes y agradecerles una a una y desafortunadamente no puedo.

Pero estaré agradecido por toda la familia dr. Rene Ganz y todo su equipo, el Dr. Alexandre Holthausen y todo su equipo, el Dr. El Dr. Alberto Goldenberg y todo su equipo y, como decimos aquí: por último pero no menos importante, y desde el fondo de mi corazón

Dr. Fabio Nasri (y todo su equipo) por todo y algo más.

¡¡Cómo se me olvidó!! Madre Paula Selim!!

Pelé fue despedido como un ícono del deporte y de la humanidad

La capilla ardiente de Pelé, fallecido el pasado jueves 29 de diciembre a los 82 años, finalizó el martes 3 de enero tras la visita de 230.000 aficionados, según cálculos del club Santos.

Luego tuvo lugar un cortejo fúnebre por las calles de Sao Paulo en dirección al cementerio.