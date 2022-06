Rey Martínez pasó internado la noche; unas mollejas lo indigestaron

El boxeador mexicano Julio César Rey Martínez tuvo que permanecer internado en un hospital, debido a un dura infección estomacal producida a tres días de su duelo ante McWilliams Arroyo, que lo vieron obligado a retirarse del combate en el que exponía su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de peso mosca.

El Rey Martínez, oriundo de la Ciudad de México, compartió brevemente a Box Azteca, La Casa del Boxeo, un poco de lo ocurrido el miércoles, por lo que fue a parar al hospital y que lo orilló a pasar la noche en revisión.

TE PODRÍA INTERESR: PITBULL CRUZ ANUNCIA RIVAL Y SEDE DE SU SIGUIENTE PELEA

Entrevista Rey Martínez | Preparado para enfrentar a McWilliams Arroyo

Unas mollejas indigestaron al Rey Martínez

A través de un chat por redes sociales, el Rey Martínez despejó las especulaciones e indicó que estaba internado, qué le hizo mal a su estómago y que cuenta con el apoyo de su entrenador Eddy Reynoso , además de su familia.

“(Estoy) bien, una disculpa, me quedé internado pues la verdad es que me comí unas mollejas y fue lo peor. Una disculpa y vamos a regresar por todos esos cinturones con la bendición de Dios”, adelantó el Rey Martínez, quien no dio a conocer el hospital ni la ciudad en la que estaba.

Agregó también la frase que lo ha hecho famoso “con quien sea donde sea la bendición” y reiteró que “esto apenas comienza y con el mejor apoyo, el del Sr. Eddy (Reynoso)”.

¿Qué sigue para el Rey Martínez?

De momento, el boxeador de peso mosca deberá recuperarse, pues más allá de lo ocurrido primero está su salud, pues arriesgarse a pelear tras una deshidratación como la que ocasiona una infección estomacal podría ponerlo en riesgo.

McWilliams Arroyo se mostró furioso y pidió al Consejo Mundial de Boxeo analizar la situación, pues deja el evento cancelado a días de celebrarse y será decisión del CMB lo que pase tomando en cuenta de Arroyo es campeón interino y porque esta es la tercera ocasión que la pelea no termina por realizarse.

La pelea podría volverse a programar si es que ambas partes y el CMB están de acuerdo y suena como fecha el 17 de septiembre como respaldo de Canelo vs GGG 3 en septiembre, aunque es solo un rumor.