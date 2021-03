El nuevo escándalo del quarterback Deshaun Watson

Para sumar a las complicaciones que ya estaba experimentando el equipo de Texans, ahora su máxima figura Deshaun Watson se encuentra en un lío complicado.

No salen de una y ya están en otras dos. Así ha sido el andar de los Texans los últimos 12 meses, apenas se cumplió un año del polémico traspaso que inició todo, el de DeAndre Hopkins a los Cardinals a cambio de cacahuates. Después fue el despido de Bill O’Brien, la salida de JJ Watt, la fuga de Will Fuller, el enojo de Deshaun Watson, la solicitud de traspaso de Deshaun y ahora nuevamente es el quarterback quien protagoniza el último escándalo de la NFL y de la franquicia texana.

Durante la noche del martes, un popular abogado de los Estados Unidos, de renombre en redes sociales llamado Tony Buzbee, “shockeó” a la liga al anunciar en sus cuentas de facebook e instagram que acababa de presentar una denuncia contra Deshaun Watson. El abogado no publicó más, y solo dijo que estaba muy orgulloso de representar a aquellos que no tienen voz, que no deberían hacerse excepciones para alguien que es quarterback y que no se iba a intimidar fácilmente. Minutos después se supo que la demanda contra Deshaun era por agresión sexual contra una masajista.

Deshaun Watson se defiende de acusaciones



No pasaron ni treinta minutos cuando Deshaun Watson publicó su propio comunicado en redes sociales que añadió más fuego al tema. El todavía quarterback de los Texans reconoció que había sido notificado de que había una demanda en su contra y que no entendía por qué si él nunca había faltado el respeto a una mujer. En la declaración, Watson dejó claro que el abogado Buzbee antes de cualquier cosa lo buscó para proponerle un arreglo económico de seis cifras y Deshaun inmediatamente rechazó esa posibilidad pues para él, más que un tema de dinero, se trata de limpiar su nombre ante unas acusaciones que él asegura son completamente falsas.

“Inocente hasta que se compruebe lo contrario” se suele decir. Pero por muy inocente que sea ante el sistema judicial de los Estados Unidos, Deshaun Watson por el momento está cerca de convertirse en un “apestado” en los círculos de NFL. Sobre todo por aquellos equipos que podrían haber estado interesados en hacer una oferta por él y que ahora, seguramente, darán un paso atrás esperando ver cómo se desarrolla esta situación. Porque de ser hallado culpable, naturalmente recibiría una fuerte sanción por parte de la liga.

Ahora, las teorías de conspiración no esperan por nadie y en esta saga no iba a ser la excepción. Las preguntas son muchas pero quizá un hecho que levanta bastante intriga es el punto que el abogado que ha demandado a Deshaun Watson, al parecer es amigo y vecino de la familia McNair, la familia dueña de los Texans de Houston. Si significa algo y es un esfuerzo desesperado de Houston por retener a su hombre franquicia o si no significa nada, se queda a su criterio.