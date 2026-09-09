Ritual NFL EN VIVO

¡Terminó la espera! Los New England Patriots se miden vs Seattle Seahawks en busca de un nuevo anillo de Super Bowl y reafirmarse como los máximos ganadores de la NFL. Del otro lado, Sam Darnold y la escuadra que dirige Mike Macdonald tratarán de reafirmarse como el mejor equipo de la temporada y darle el segundo anillo de su historia a la franquicia. ¡No te pierdas el Super Bowl 2026 gratis y en vivo, por Azteca Deportes!

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