Roberto Osuna jugaría para Diablos Rojos

Tras varias semanas de rumores, este lunes trascendió que Roberto Osuna estaría cerca de llegar a los Diablos Rojos del México. El ex cerrador de los Astros de Houston no encontró acomodo en las Ligas Mayores y ahora, 10 años después de haber hecho su debut en la Liga Mexicana de Beisbol regresará a su país.

Desde hace semanas, la directiva escarlata fue cuestionada sobre la llegada de Osuna para la temporada 2021 y aunque el ligamayorista buscó acomodo en otras instituciones, los Diablos Rojos siempre dijeron que el lanzador tenía un lugar asegurado en el equipo.

Osuna, quien volverá a ver acción con el equipo que lo inició en este deporte y al que pertenecen sus derechos de retorno, se une a ex figuras de la MLB como Adrián González y Yasiel Puig.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber del Masters 1000 de Roma

Esta #CopaJuntosPorMx 🇲🇽 tiene nivel ¡de Grandes Ligas!👌🏻😎👏🏻 Y si no, pregúntenles a @RobertoOsuna1 y @ramonurias7 👹😉



¡Esperamos que se den las condiciones para verlos a través de nuestras redes y por @tvcdeportes, @capital_21 y @multimediosdeportes! pic.twitter.com/nP6DjY95SZ — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) November 15, 2020

El sinaloense sufrió de una lesión en el codo cuando formaba parte de la novena texana en la campaña 2020. En un inició se pensó que no necesitaría de cirugía y aunque no fue así, la organización decidió no renovar su contrato.

El pelotero, que suma seis años de experiencia en Las Mayores con equipos como los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston, acumuló un récord de 14-18 en juegos ganados y perdidos en esas seis campañas, así como una efectividad de 2.74 y 155 salvamentos divididos entre las dos playeras que defendió.

Te puede interesar: Los Diablos Rojos arrancarían temporada con aficionados

LA CEREZA DEL PASTEL 💣



Dueño de 155 salvamentos en #MLB, y 10 años después de hacer su debut en @LigaMexBeis, el sinaloense Roberto Osuna jugará este verano en @DiablosRojosMX.



Osuna, que busca volver a MLB, se une a una pléyade de figuras que llegan a #LMB.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/A7nuRJBNQ3 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) May 10, 2021

Roberto Osuna debutó con los Diablos Rojos del México en la Temporada 2011. En 13 juegos (dos como abridor) tuvo efectividad de 5.49 en poco menos de 20 entradas lanzadas. Tres meses después de su primer juego, el equipo capitalino lo desactivó del roster y para agosto ya estaba firmando contrato con los Azulejos de Toronto.