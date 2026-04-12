Mientras Efraín Juárez gana 32 millones, este es el salario más alto de la plantilla de Pumas

Efraín Juárez no es uno de los entrenadores más experimentados de la Liga BBVA MX, pero aún así goza de uno de los salarios más elevados del futbol mexicano. Su equipo se encuentra ahora mismo dentro del Top 5 en la tabla general del Clausura 2026, habiendo mejorado el rendimiento colectivo de Pumas. Sin embargo, su salario no logra alcanzar al futbolista mejor pagado de la plantilla auriazul.

Distintos reportes indican que Efraín Juárez recibe unos 32 millones de pesos por temporada dirigiendo a la UNAM, monto que equivale a 1,7 millones de dólares en la actualidad. Este salario destaca al estratega mexicano como uno de los más asalariados de toda la Liga BBVA MX, igualando números con André Jardine del América, por ejemplo. No obstante, Keylor Navas supera con creces el sueldo de su entrenador.

Juárez recibe 32 millones de pesos al año en Pumas|Pumas UNAM

El salario de Keylor Navas en Pumas

El portero costarricense es el futbolista mejor pagado de toda la plantilla de Pumas. Según los reportes compartidos por el portal financiero Ámbito, Navas incrementó su salario anual al firmar su reciente renovación de contrato. En estos momentos, el ex Real Madrid estaría recibiendo unos 2,5 millones de dólares por temporada, cifra que equivale a unos 44 millones de pesos en la actualidad.

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Esto quiere decir que la diferencia de salarios entre ambos es de 12 millones de pesos por año. Cabe destacar que Juárez no es un entrenador con largo recorrido en el futbol profesional, ya que solamente ha dirigido a Atlético Nacional de Colombia previo a su llegada a la Liga BBVA MX. Por otro lado, Navas logró una extensa carrera exitosa en equipos de élite como Real Madrid y PSG, por ejemplo.

Keylor Navas es el jugador mejor pagado de Pumas|Pumas UNAM

Hay que remarcar que Keylor se ha asentado como una de las principales voces de mando dentro del vestidor de los Felinos, actuando como un referente más hacia los más jóvenes y futbolistas menos experimentados. Un factor que la directiva de Pumas ha remarcado como valioso y que derivó en la extensión de su vínculo con los de Pedregal.

El contrato de Efraín Juárez y Keylor Navas en Pumas

El director técnico mexicano tiene contrato vigente con la institución universitaria hasta el 31 de diciembre de 2026. Por otro lado, el portero de 39 años renovó contrato hasta el 30 de junio de 2027, es decir, por una temporada más. Pero eso no es todo, ya que el tico tendrá la posibilidad de extender su vínculo por un año más, manteniendo la posibilidad de que siga defendiendo la portería de los auriazules más allá del 2028.

