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San Francisco Giants vs New York Yankees: VER EN VIVO y GRATIS el resultado del Opening Day de la MLB 2026; marcador online

El Opening Day ha llegado y en el único partido del día, se enfrentan este miércoles 25 de marzo, los San Francisco Giants en contra de New York Yankees en el Oracle Park.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

EN VIVO Opening Day Giants vs Yankees MLB 2026
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