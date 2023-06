Diego Cocca ya tendría a su delantero titular de la Selección Mexicana ante Estados Unidos

La Selección Mexicana jugará en el Allegiant Stadium el primer capítulo de las Semifinales de la Nations League ante Estados Unidos. El equipo que dirige Diego Cocca debe tener un buen resultado para validar su proceso mundialista y llegar de la mejor manera a la Copa Oro 2023, un escenario que, de acuerdo con diversas filtraciones en los medios, sería determinante para la continuidad del estratega argentino.

Ante este escenario contra Estados Unidos, el estratega de la Selección Mexicana ya tendría definido quien sería su hombre referente en el ataque, entre los dos delanteros en mejor rendimiento de la temporada, Henry Martin y Santiago Giménez.

¿Quién será el delantero de la Selección Mexicana ante Estados Unidos?

Hay una buena competencia entre los delanteros de la Selección Mexicana para los compromisos de este verano. De acuerdo con la filtración del periodista deportivo Rubén Rodríguez, Diego Cocca habría definido ya al que será el eje en el ataque de su equipo en el compromiso ante Estados Unidos en el Allegiant Stadium, se trataría del actual goleador del Feyenoord, Santiago Giménez, quien por su actual forma, saltaría en el once titular.

Diego Cocca usaría al delantero de la Eredivisea, Henry Martim no pasa por su mejor momento desde la Liguilla de la Liga MX y el estratega argentino se habría convencido más por Santi Giménez. No significa que el delantero del América no vería minutos, fue el campeón de goleo en la temporada pasada con 14 anotaciones y podría tener oportunidad. Pero el delantero del Feyenoord se perfila de mejor manera.

Por su parte Santiago Giménez fue el mejor delantero del Feyenoord, convirtió 23 goles en toda la temporada con su club y se mantuvo en la pelea por levantar la bota de oro en la Europa League y en la misma Eredivisie, la cual perdió en las últimas fechas.