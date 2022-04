¿Qué hubiera pasado si Santi Giménez le anotaba al equipo del ‘Chaco’?

Christian ‘Chaco’ Giménez habla de lo que hubiera pasado si su hijo, Santiago, marcaba en el partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul.

Mazatlán FC y Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 13 del torneo Grita por la Paz. El encuentro terminó empatado a un gol, sin embargo, también tuvo un condimento especial con el enfrentamiento padre-hijo entre

Christian Giménez, miembro del cuerpo técnico de Gabriel Caballero y Santiago Giménez, delantero de la Máquina Celeste.

Ante esto, Tania Ventimilla pudo saber más de cómo se sintió ‘Chaco’ tras haber vivido este curioso capítulo en su vida.

Esto representó para Chaco Giménez haber enfrentado a su hijo Santiago

‘A mi hijo quiero que le vaya bien siempre. Obviamente no quería que me anotara gol. Y si me hacía gol que ganáramos 3 a 1 o que ganara mi equipo. Necesitaba el equipo ganar y jugar bien.’

Sobre el análisis del empate con Cruz Azul, el Asistente Técnico sacó buenas conclusiones.

Nos deja muy tranquilos. Más allá de la situación particular que me tocó vivir con mi hijo, enfrentamos a un rival contendiente al título y nosotros estuvimos a la altura. Eso me da tranquilidad.’