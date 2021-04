Carlos Vela en la prelista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

¿Será? A pesar de que en los últimos días Jaime Lozano y Gerardo Martino dieron a entender que Carlos Vela no tendría forma de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el jugador del LAFC sí podría estar presente en la justa veraniega.

Según el portal Mediotiempo a través de la columna Toque Filtrado, reveló que Jaime Lozano incluyó a Carlos Vela en una prelista de 59 jugadores que fue entregada al COM antes del torneo Preolímpico que se llevó a cabo en Guadalajara.

En dicha nómina, todos los integrantes deben entregar documentación y firmar su registro, por lo cual, la posibilidad de que Vela forme parte de la Selección Azteca Sub-23 en Tokio 2020 se mantendría más encendida que nunca.

Las posturas de Jaime Lozano y Gerardo Martino

En días recientes, Jaime Lozano y Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenadores de la Selección Mexicana Sub-23 y mayor respectivamente, aseguraron que todos los jugadores deben de tener el mismo compromiso en el conjunto nacional sin importar los torneos y categorías.

“Vamos de la mano de la federación, la filosofía y la intención es la misma, tenemos comunicación y nos rigen mismas normas y valores”, aseguró el Jimmy tras conseguir el título del Preolímpico.

Por su parte, el “Tata” Martino comentó: “Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy su colega. En el caso de Carlos lo que dije fue que ‘cuando uno está a disposición de selecciones, está para todas, no de unas sí y otras no”.

Los seguros para Tokio 2020

David Medrano reveló que fuentes cercanas a la Selección Nacional contempla a algunos jugadores seguros, entre los que están Johan Vázquez, Erick Aguirre, Joaquín Esquivel,Charly Rodríguez, Sebastián Córdova, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Uriel Antuna, columna vertebral del equipo campeón del Preolímpico.

Asimismo, mencionó otros nombres que podrían estar en la lista final, pero que tuvieron llamado con la selección mayor: Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Diego Lainez y Efraín Álvarez. Aunque el caso de Lainez aún esta en duda, pues al no ser un torneo regulado por la FIFA es probable que su equipo, el Betis, no lo quiera prestar.

