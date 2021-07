Gerardo Martino recibe un nuevo reclamo a nada de arrancar Copa Oro

Marcelo Flores, el joven delantero del Arsenal y con raíces mexicanas esperó que en estas últimas semanas desde la Selección Mexicana de Futbol se diera algún contacto, pero nunca llegó, por lo que hay un cierto disgusto, mencionó el padre del jugador sobre la “falta de atención” de Gerardo Martino.

Rubén Flores, padre del joven jugador del Arsenal que ya entrena con el primer equipo, ofreció una entrevista reciente en la que dijo que Martino ya ha platicado con ellos, pero que en fechas recientes volteó a ver a otros juveniles, pero no a su hijo.

Explicó, que en contraste, Canadá, en donde también podría militar su muchacho, han sido mucho más cercanos y entusiastas.

“Creo que México ha tenido la oportunidad de hacer lo mismo que Canadá y no lo ha hecho”, adelantó a ESPN.

Mencionó que aunque se tuvo comunicación con Selección Mexicana, el contacto no existió

“‘Tata’ Martino tuvo una conversación con Marcelo porque lo conoce y le ha dado seguimiento, pero ahora llevó a varios de los chicos que entrenaban con Marcelo que son sub 17 y sub 20 a entrenar con la selección mayor y a Marcelo no le ha tocado esa oportunidad”, reveló.

Marcelo Flores tomará la decisión con el que se muestre más convincente

Rubén, padre del jugador en el cual se tienen muchas expectativas por lo que ocurrirá con él, en el balompié europeo, abundó en que el tiempo dirá qué Selección es la que le da esa oportunidad que piden.

“Tendremos que ver en algún momento quién realmente le brinda esa oportunidad, yo quiero que juegue para México”, dijo el papá de este notable futbolista.

“Pero si no le dan esa oportunidad, a lo mejor será para Marcelo la mejor opción tomar otra decisión. Al momento no estamos en esa posición pero si estamos abiertos a que él experimente”, mencionó quien además gestiona su carrera en estos momentos, con la intención “de que se desarrolle y para que se sienta cómodo para jugar a donde quiera jugar”.