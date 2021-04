Jorge Sánchez sueña con ir a Juegos Olímpicos

Jorge Sánchez no formó parte de la Selección Azteca que disputó y ganó el Preolímpico de la Concacaf; sin embargo, no pierde el sueño de escuchar su nombre cuando Jaime Lozano presente la lista de jugadores que se vestirán de verde, blanco y rojo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En charla exclusiva con Azteca Deportes, el lateral azulcrema compartió sus impresiones sobre el combinado que obtuvo el boleto olímpico y transparentó su deseo de colgarse una medalla dorada en la capital nipona, planteamiento que, insinuó, se percibe como una obligación.

“Todos juegan en Primera División, tienen mucha experiencia y creo que eso nos va a ayudar mucho dentro de los partidos que se vienen en Tokio, además contando con los tres mayores; eso nos va a brindar más compromiso y responsabilidad para tener que quedar campeones”, dijo.

Un fragmento de dicha percepción es derivado del testimonio que le ha ofrecido su amigo y compañero en las filas del América, Sebastián Córdova, quien aprovechó el certamen regional celebrado en Guadalajara para consagrarse ante los ojos del ‘Jimmy’.

“Yo, platicando con Córdova, me dijo que el grupo es excelente. A mí no me tocó ir al Preolímpico, lo estuve platicando un poco con él y me contó que el equipo es muy bueno”, relató.

Esta mañana, se llevó a cabo el sorteo que definió los grupos para la magna justa. México fue emparejado con Japón, Sudáfrica y Francia, por lo que Kylian Mbappé, consolidado en la élite del balompié actual, es un potencial adversario con el que, además, Sánchez coincidiría en la banda que defiende.

“Es mejor que me toque ese tipo de jugadores, ahí pruebo cómo estoy y qué es lo que tengo que mejorar o veo si realmente estoy preparado para irme a Europa. Creo que va a ser un reto grandioso y esperemos que me toquen jugadores de gran jerarquía, como es Mbappé, me encantaría”, expuso el zaguero.

Los Juegos Olímpicos son prioridad

Recientemente, el estratega de la Selección Mayor, Gerardo Martino, admitió que los Juegos Olímpicos tendrán prioridad en cuanto a convocatorias este verano; no obstante, el aprecio de Lozano por futbolistas como Alan Mozo o Vladimir Loroña ha levantado la sospecha de que Sánchez competirá (por la titularidad) con Luis ‘Chaka’ Rodríguez en la Copa Oro.

“Los dos torneos son sumamente importantes para un jugador. Estar en la Selección representa mucha responsabilidad y uno está muy contento de representarla, sea a la edad que sea. Yo estoy en la mejor disposición de la Selección. Me lleven a Copa Oro o me lleven a Tokio, yo estoy encantado”, manifestó.

Pese a que a estas alturas nada es una garantía, Jorge Sánchez no vislumbra un escenario alterno. Debe, sí o sí, convertirse en el amo absoluto de la banda derecha. “Yo quiero llegar a jugar los Juegos Olímpicos o Copa Oro de titular, eliminatorias o mundiales, yo ya quiero adueñarme de esa lateral”, sentenció.