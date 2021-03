Los últimos 3 refuerzos que México llevó a Juegos Olímpicos

La Selección Azteca enfrentará un momento decisivo de forma inminente, cuando tengan que convocar a 3 refuerzos para llevar a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El equipo mexicano tiene amarrado su boleto y jugará este martes por llevarse a sus vitrinas el cetro que le reconozca como el campeón del torneo preolímpico que se jugó en Guadalajara, Jalisco.

Los comandados por Jaime Lozano se miden ante el cuadro hondureño, en un encuentro en el que lucharán por el campeonato, pero que encararán sin la presión principal que es avanzar a la justa veraniega, para la cual los dos tienen sus pasaportes.

México usará este encuentro para apuntalar sus líneas, seguir estudiando las facultades y prestaciones de cada jugador y definir las zonas del campo para las cuales necesitan reforzarse y así perfilar una convocatoria de 3 jugadores mayores de 23 años para sumarse a la Selección de cara al reto que será Tokio 2020.

En el mapa destacan varios jugadores de grandes facultades, como: Alfredo Talavera o Guillermo Ochoa en lo que respecta al arco.

En la defensa podrían colarse tipos como Carlos Salcedo, Nestor Araujo o Héctor Moreno. En el mediocampo, Andrés Guardado o Héctor Herrera también parecen ser opciones, junto a los atacantes Carlos Vela, Tecatito Corona, Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

La convocatoria es un tema complicado, pues deberán de gestionarse los 3 refuerzos con sus respectivos equipos, que podrían decidir no prestarlos.

En los pasados Juegos Olímpicos que fueron los de Río 2016, México llamó a tres refuerzos que en su momento el entrenador Raúl Gutiérrez celebró, se trató de: Alfredo Talavera, Jorge Torres Nilo y Oribe Peralta.

“Estamos contentos con los refuerzos, porque son los que necesitamos. Me siento afortunado de tener estos refuerzos y nos van a ayudar de maravilla, su llegada refuerza más la ilusión que tenemos de ir a competir a Río”, comentó en julio del 2016, Raúl Gutiérrez.

Jesús Tecatito Corona alza la mano para ir con la Selección Azteca a Tokio 2020

De los 3 refuerzos, uno de los que llama la atención por su probable participación, es Jesús Manuel Tecatito Corona, quien por su lado, se encargó de alzar la mano y decir que sin duda quiere ir a Juegos Olímpicos y ser parte de la escuadra que vaya en búsqueda de la medalla dorada.

CHECA AQUÍ LA NOTA: TECATITO CORONA SE DESTAPA PARA IR A JUEGOS OLÍMPICOS

“Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí (por la edad). Me quedó como ahí (las ganas). Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos”.

Si Lozano lo contempla como uno de los refuerzos, deberán de trabajar de lleno con el Porto, para lograr su participación en Japón.