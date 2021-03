Martino ve ilógico que Carlos Vela pretenda asistir a Juegos Olímpicos

El técnico de la Selección Azteca, Gerardo Martino, expresó sus felicitaciones a la escuadra Sub-23 que dirige Jaime Lozano, por haber conseguido el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. El Tata fue cuestionado por el interés que ha mostrado Carlos Vela en reforzar al conjunto azteca en la justa veraniega, hecho que le parece ilógico al entrenador nacional.

La última vez que Vela vistió la camiseta de México fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018 cuando el técnico era Juan Carlos Osorio. Martino y la Federación trataron en su momento de convocarlo al nuevo proceso de la Selección Mayor, pero la respuesta del futbolista fue negativa.

“Cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición de una selección y de otra no, con lo cual me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra” dijo Martino en conferencia de prensa desde Austria en la víspera del amistoso ante Costa Rica.

“Tata” Martino confía en el potencial de la ahora selección olímpica

El técnico argentino no quiso aventurarse a pronosticar una medalla para el conjunto nacional en la cita Olímpica, pero se mostró confiado en el potencial mostrado por el plantel en el Preolímpico de Guadalajara.

“No soy el entrenador de los chicos y no quiero decir algo imprudente, lo más lógico es que respecto a las posibilidades que existan lo manifieste Jaime (Lozano), que está con ellos, convive con ellos, los entrena y los ve jugar. Sí creo que hay muy buen equipo por supuesto, la prioridad durante la mitad de año y en el momento en específico de Juegos Olímpicos la tendrá esa selección” reiteró Gerardo Martino.

Este martes, México se mide a Costa Rica en partido amistoso en Austria. Al igual que contra Gales, Martino confirmó que los delanteros Alan Pulido y Henry Martin no podrán jugar el compromiso por lesión, además de que Néstor Araujo ya regresó a España para reportar con el Celta tras una molestia muscular.