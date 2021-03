Me visualizo en Tokio 2020: Diego Lainez

Diego Lainez, jugador del Betis de Sevilla y seleccionado con México confesó como se visualiza el próximo verano vistiendo la playera de la Selección Azteca, el canterano del América reveló su preferencia entre jugar Copa Oro y Juegos Olímpicos.

“Es un tema que se debe hablar con los clubes y selección, yo creo que se debe hablar, yo encantado donde me toque ir mientras sea con la Selección Mexicana, de visualizarse en Tokio 2020 me visualizo, ambos escenarios son mullidos, donde me toque estar estaré dispuesto”, declaró en exclusiva para Azteca Deportes.

En esta plática, Lainez reconoció que ser dirigido por el chileno Manuel Pellegrini es una gran experiencia y ha sumado mucho para su desarrollo como futbolista profesional, aunque aceptó que al principio del año futbolístico tuvo momentos complicados, pues no tenia la actividad deseada: “El año empezó un poco complicado, no empecé a tener minutos, el técnico (Manuel Pellegrini) me ha dado la confianza, muy contento por tener la regularidad que tanto quería” .

Para el jugador ha sido un privilegio que a su corta edad ha tenido la dirección técnica de varios entrenadores experimentados como Ricardo Ferretti (En su interinato con la Selección Azteca), ahora Gerardo Martino como actual entrenador nacional y el “Ingeniero” Pellegrini: “Hay que ser una esponja, tengo el privilegio de ser entrenado por dos grandes técnicos como el Tata y Pellegrini, que tienen una experiencia muy alta en el futbol de alto nivel”.

Lainez y el Tata Martino tienen una gran relación



Con Gerardo Martino las capacidades en el campo de Diego Lainez han subido mucho, ha madurado en su juego y afirma que la buena relación con el entrenador argentino es vital: “Con el “Tata” Martino tengo una muy buena relaciono, siempre está ahí para darme consejos y ayudarme. Sus consejos me han servido dentro del campo, muchas cossa que en selección y en el Betis he aplicado me ha ayudado a ser un jugador más maduro”, puntualizó.

