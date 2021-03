Conseguimos el boleto, pero queremos ser campeones: Jaime Lozano

A pesar de estar calificada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer a Canadá, la Selección Azteca sub-23 todavía tiene un último compromiso, la final del preolímpico de CONCACAF ante Honduras. Los centroamericanos vencieron a Estados Unidos en semifinales y son un rival de cuidado para el técnico Jaime Lozano.

“Honduras es un equipo que viene haciendo bien las cosas hace tiempo, por algo es cabeza de serie, por algo ha tenido buenos resultados en Panamericanos y JJ.OO. La verdad es un todo, Honduras es muy fuerte, aguerridos, mucha calidad y tienen una idea de juego muy clara.

“Queremos ganar. Hemos conseguido un primer objetivo, el boleto, pero tenemos en la cabeza muy claro que nos falta el segundo objetivo que es ser campeones. Hubo poco tiempo de recuperación. Valorar quien está en las mejores condiciones para mañana”, dijo el estratega mexicano.

Lozano ya piensa en Tokio 2020

Ya con la cabeza en la justa olímpica del Verano, “Jimmy” Lozano aceptó que será un reto armar el equipo que enfrentará el certamen, ya que tendrá que disponer de menor cupo de futbolistas y su baraja se ampliará con jugadores como Edson Álvarez y Diego Lainez que tienen la edad de disputar Olímpicos. También podrá elegir tres refuerzos libres de edad.

“Con los jugadores será complicado, porque tendremos dos jugadores menos en olímpicos, se reduce la lista. Hay bastantes opciones, muchos jugadores que pasan un gran momento, tendremos el tiempo suficiente de concentrarnos y ver a todos los jugadores y elegir a los mejores para el equipo”, aseguró Lozano.

El mismo director técnico calificó lo que para él fue el peor momento de la Selección Azteca durante este torneo. La baja del arquero Luis Ángel Malagón, quien estará fuera de actividad aproximadamente dos meses por lesión. También aseguró que la pandemia por Covid-19 ha sido un obstáculo para el deporte mundial.

“La lesión de Malagón, ha peleado mucho en su club y por estar en este preolímpico. El grupo lo ha apoyado, Alexis salió a calentar con su camiseta, lo que fue un gran gesto. A mí no me gustó que esto pasara, que nos retrasáramos tanto y más por la situación que vive el planeta, me hubiera gustado que no sucediera”, finalizó.

