Tecatito Corona ya levantó la mano: Es un sueño ir a Juegos Olímpicos

El delantero mexicano Jesús Tecatito Corona tiene como uno de sus grandes anhelos y sueños, formar parte de la Selección Mexicana que vaya a competir a Juegos Olímpicos, por lo que a unos meses de distancia levantó la mano para sumarse a la aventura.

La Selección Azteca logró el domingo amarrar su pase al reto de Tokio 2020, luego del encuentro de Semifinales en el que derrotó a Canadá por 2-0. Este martes, los dirigidos por Jaime Lozano se medirán contra Honduras en la Final, solo para definir al ganador del torneo, aunque el gran premio, que es ir a la justa veraniega lo han obtenido ambas escuadras.

México encarará con toda la seriedad este duelo, pensando en apuntalar al equipo, darle minutos a los futbolistas y refrendar su poderío en la zona de Concacaf, en donde destaca también que Estados Unidos fue eliminado.

Además de este duelo de importancia, la Selección Azteca enfrenta un reto, y es hacer la mejor convocatoria y el llamado de 3 refuerzos mayores a 23 años y también que estos jugadores puedan ser prestados por sus respectivos clubes ya sean del futbol mexicano o del viejo continente.

Uno de los jugadores que desde meses atrás ha levantado la mano para ser convocado, es el delantero del Porto, Jesús Manuel Tecatito Corona, quien reveló en entrevista con Carlos Guerrero, que quiere un lugar en la aventura olímpica.

“Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí (por la edad). Me quedó como ahí (las ganas). Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos”.

Al conocer la postura de Tecatito, y si es un hombre que se busque como refuerzo, la Selección debería de comenzar con el Porto a tocar el tema para lograr tener al jugador en Tokio 2020.

Las fechas de competencia de futbol varonil para Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tienen en su agenda que el futbol varonil comenzará el jueves 22 de julio y terminará con la gran Final, el sábado 7 de agosto en el que se entregará la medalla de oro a la escuadra campeona.

En el certamen estarán 16 naciones buscando ser el número 1 de la justa de verano, siendo de estos, 2 de Conmebol, 2 de Concacaf, 4 de la UEFA, 3 de la CAF, 1 de la de OFC y otro par más de la AFC.